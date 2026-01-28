БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Елизара Янева продължава към четвъртфиналите на двойки в Порто

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Българката и Катерина Цигурова отказаха португалска двойка.

елизара янева отпадна четвъртфиналите тенис турнира лешно полша
Слушай новината

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната Янева и Катерина Цигурова (Швейцария) елиминира представителките на домакините Каролина Корея и Аналу Фрейташ с 6:2, 7:5 за 70 минути игра.

Двете доминираха изцяло в първия сет. Във втората част се игра равностойно до 5:5, след което българката и швейцарката стигнаха до пробив в 11-ия гейм и при свои сервис затвориха мача.

В спор за място на полуфиналите Янева и Цигурова ще играят срещу поставените под номер 1 Франсиска Жорже и Матилде Жорже (Португалия).

Вчера българката, която преодоля успешно пресявките на надпреварата, стартира с победа и на сингъл над водачката в схемата Греет Минен (Белгия) с 3:6, 6:1, 7:5. Следващата й съперничка ще бъде американската квалификантка Рашида МакАду.

#Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Тенис

Лиа Каратанчева продължава във втория кръг в Уестън
Лиа Каратанчева продължава във втория кръг в Уестън
Александър Донски приключи рано на двойки в Оейраш Александър Донски приключи рано на двойки в Оейраш
Чете се за: 01:02 мин.
Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира в Манама Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира в Манама
Чете се за: 01:00 мин.
Пьотр Нестеров загуби само един гейм на сингъл на турнир в Монастир Пьотр Нестеров загуби само един гейм на сингъл на турнир в Монастир
Чете се за: 01:07 мин.
Изабелла Шиникова стартира с победа на сингъл на турнир в Шарм ел Шейх Изабелла Шиникова стартира с победа на сингъл на турнир в Шарм ел Шейх
Чете се за: 01:07 мин.
Яник Синер отстрани безпроблемно Бен Шелтън и си уреди зрелищен полуфинал с Джокович в Мелбърн Яник Синер отстрани безпроблемно Бен Шелтън и си уреди зрелищен полуфинал с Джокович в Мелбърн
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Протести в Италия - не искат американската имиграционна полиция да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ