БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Елизара Янева с впечатляваш старт в Полша

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

18-годишната българка не остави никакви шансове на участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Барбара Костецка.

силен старт елизара янева манчестър
Снимка: БТА
Слушай новината

Елизара Янева стартира по впечатляващ начин участието си на турнира на твърда настилка в зала в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара и убедително се класира за втория кръг на сингъл.

18-годишната българка не остави никакви шансове на участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Барбара Костецка и се наложи с категоричното 6:1, 6:2 в мач, продължил само 57 минути.

Янева доминира още от началото на мача и спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет. В началото на втората част тя пропусна пробив аванс, но след 2:2 спечели четири поредни гейма и триумфира с победата.

За място на четвъртфиналите Елизара Янева ще се изправи срещу втората поставена в схемата и №217 в световната ранглиста Юстина Микулските (Литва).

Българката стана вицешампионка на сингъл през миналата седмица на турнир в Манчестър с награден фонд 40 хиляди долара.

#Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
4
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е отворен за движение
6
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Български тенис

Иван Иванов отстрани №7 в схемата на турнир в Манакор
Иван Иванов отстрани №7 в схемата на турнир в Манакор
Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Манама Изабелла Шиникова ще играе на полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Манама
Чете се за: 00:37 мин.
Ранно отпадане на Димитър Кузманов в Сома Бей Ранно отпадане на Димитър Кузманов в Сома Бей
Чете се за: 00:35 мин.
Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Манама Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Манама
Чете се за: 01:07 мин.
Виктория Томова запази позиция в класацията на WTA Виктория Томова запази позиция в класацията на WTA
Чете се за: 01:10 мин.
Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ