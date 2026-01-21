Елизара Янева с впечатляваш старт в Полша

Елизара Янева стартира по впечатляващ начин участието си на турнира на твърда настилка в зала в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара и убедително се класира за втория кръг на сингъл.

18-годишната българка не остави никакви шансове на участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Барбара Костецка и се наложи с категоричното 6:1, 6:2 в мач, продължил само 57 минути.

Янева доминира още от началото на мача и спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет. В началото на втората част тя пропусна пробив аванс, но след 2:2 спечели четири поредни гейма и триумфира с победата.

За място на четвъртфиналите Елизара Янева ще се изправи срещу втората поставена в схемата и №217 в световната ранглиста Юстина Микулските (Литва).

Българката стана вицешампионка на сингъл през миналата седмица на турнир в Манчестър с награден фонд 40 хиляди долара.