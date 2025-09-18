Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на ITF турнир в Пазарджик

Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на единично на турнира от ITF за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка победи с 6:3, 6:3 №7 в схемата и №430 в световната ранглиста за жени Алевтина Ибрагимова (Русия). Срещата продължи час и 28 минути.

Янева спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 в първия сет. Българката изостана с 0:2 във втората част, но спечели шест от следващите седем гейма. За място на полуфиналите Янева ще играе срещу втората поставена и №264 в света Анастасия Соболиева (Украйна).

Днес предстоят още три мача с българско участие. Поставената под №4 на сингъл Лиа Каратанчева ще играе срещу Джорджия Крачун (Румъния), а Лидия Енчева, която получи "уайлд кард" от организаторите, ще срещне румънката Александра Ирина Ангел.

Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под №1 на двойки, ще играят на полуфинал срещу Анастасия Соболиева (Украйна).

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.