Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнира за жени в Пазарджик

Елизара Янева продължава със страхотното си представяне на турнирите от ITF за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Състезанията се провеждат на базата на ТК „Фаворит" и имат награден фонд от по 40 хиляди долара.

18-годишната Янева победи убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:4 осмата поставена и бивша №158 в света Леа Бошкович (Хърватия). Двубоят продължи час и 24 минути.

Това е осма поредна победа при само един загубен сет за българката, която предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг. За място на финала Янева ще играе срещу седмата в схемата Лаура Самсон (Чехия).

Българката поведе с 3:0 в началото на мача срещу Бошкович, но допусна изравняване при 3:3. С нова серия от три поредни гейма Янева обаче спечели първата част с 6:3. Елизара продължи да доминира и във втората част поведе с 3:0. Бошкович успя да върне два гейма, но Янева взе следващите два гейма и сервира за мача при 5:2. Българката загуби два поредни гейма за 5:4, но след това затвори мача на собствен сервис.

По-късно днес националките на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева и Росица Денчева ще играят на полуфиналите в надпреварата на двойки.

22-годишната Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), поставени под №1, ще играят за място на финала срещу третите в схемата Алевтина Ибрагимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария). Каратанчева и Сакелариди са в серия от четири поредни победи в тандем, след като двете триумфираха с трофея при дуетите на състезание от същия ранг в Пазарджик през миналата седмица.

18-годишната Росица Денчева и Марта Матула (Гърция) ще играят на полуфиналите срещу Елена Бертя (Румъния) и Даря Лодикова (Русия).