Елизара Янева се присъедини към Лидия Енчева на полуфиналите на турнира в Пазарджик

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Двете ще премерят сили една срещу друга.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Елизара Янева изигра много силен мач и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда при отлични условия на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Янева победи убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:1 втората в схемата и №264 в световната ранглиста за жени Анастасия Соболева (Украйна).

Българката изостана с 0:2 в началото на мача, но спечели 12 от следващите 14 гейма.

В изцяло български полуфинал Янева ще играе срещу Лидия Енчева, която победи на четвъртфиналите с 2:6, 7:6(3), 6:0 №388 в световната ранглиста Джорджия Крачун (Румъния).

В надпреварата на двойки този следобед българската националка Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), водачки в схемата, ще играят за титлата срещу вторите поставени Яра Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрагимова (Русия).

Лиа Каратанчева има пет спечелени титли на двойки от турнири на ITF за жени, като две от тях са от тази година.

Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнир в Пазарджик
Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнир в Пазарджик
Нов успех на сингъл за българската тенисистка.
Чете се за: 01:22 мин.
#Лидия Енчева #Елизара Янева

Лиа Каратанчева стана шампионка на двойки на турнира в Пазарджик
Лиа Каратанчева стана шампионка на двойки на турнира в Пазарджик
Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Австрия
Чете се за: 00:32 мин.
Лидия Енчева се класира за полуфиналите на турнир в Пазарджик
Чете се за: 01:22 мин.
Янаки Милев и Радослав Шандаров отпаднаха на полуфиналите на двойки на турнир в Сърбия
Чете се за: 01:02 мин.
Милев и Шандаров ще играят полуфинал на двойки в Куршумлийска Баня
Чете се за: 00:42 мин.
Шиникова бе елиминирана и на двойки в Монастир
Чете се за: 00:37 мин.

Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Новият формат на НВО по математика: 6 задачи ще съдържат понятия от природните науки
Чете се за: 02:05 мин.
Общество
Три руски изтребителя нарушиха естонското въздушно пространство
Чете се за: 00:25 мин.
По света
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Изписаха от болницата полицейския началник в Русе
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Хората се смеят и после мислят": Раздадоха...
Чете се за: 02:17 мин.
Още
Здравната каса сигнализира ГДБОП за фишинг измами
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
