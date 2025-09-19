Елизара Янева се присъедини към Лидия Енчева на полуфиналите на турнира в Пазарджик

Елизара Янева изигра много силен мач и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира от ITF за жени в Пазарджик „Goto Diamonds Cup". Надпреварата се провежда при отлични условия на базата на ТК „Фаворит" и е с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната Янева победи убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:1 втората в схемата и №264 в световната ранглиста за жени Анастасия Соболева (Украйна).

Българката изостана с 0:2 в началото на мача, но спечели 12 от следващите 14 гейма.

В изцяло български полуфинал Янева ще играе срещу Лидия Енчева, която победи на четвъртфиналите с 2:6, 7:6(3), 6:0 №388 в световната ранглиста Джорджия Крачун (Румъния).

В надпреварата на двойки този следобед българската националка Лиа Каратанчева и Сапфо Сакелариди (Гърция), водачки в схемата, ще играят за титлата срещу вторите поставени Яра Барташевич (Франция) и Алевтина Ибрагимова (Русия).

Лиа Каратанчева има пет спечелени титли на двойки от турнири на ITF за жени, като две от тях са от тази година.