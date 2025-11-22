Елизара Янева ще спори за титлата на турнир в Търнава

Българската тенисистка Елизара Янева се класира за финала на единично на турнира на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната състезателка надделя над поставената под номер 6 Юрико Лили Миядзаки (Великобритания) със 7:5, 6:0 за 70 минути игра. Така тя стигна до четвърти пореден успех в надпреварата.

Първият сет предложи седем пробива. Янева загуби подаването си в деветия гейм и изостана с 4:5, но след серия от три поредни части направи обрат и поведе в резултата. Във втория сет тя доминираше изцяло, не загуби гейм и без проблеми затвори мача.

30-годишната Миядзаки е 258-а в световната ранглиста в момента, но е достигала до 132-ото място през юли миналата година.

За титлата българката ще играе срещу чехкинята Луцие Хавличкова, която е бивша номер 196 в света.

Янева, 438-а в класацията на WTA, има три титли във веригата на Международната федерация ITF през този сезон, последната от които през септември на родна земя в Пазарджик.