БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Елизара Янева загуби драматично финала на турнир за жени в Словакия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Поражение след тайбрек за българската тенисистка в Търнава.

Елизара Янева
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Елизара Янева загуби драматично финалната среща на турнира на твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка отстъпи с 4:6, 6:3, 6:7(3) от чехкинята Луцие Хавличкова, която е бивша №196 в света. Двубоят продължи 2 часа и 27 минути.

Янева имаше преднина от 4:2 в първия сет, но загуби следващите четири гейма за 4:6. Българката поведе с 4:1 във втората част, Хавличкова намали пасива си на 3:4, но Янева спечели следващите два гейма и изравни резултата в сетовете.

Чехкинята поведе с 2:0 в третия решителен сет, а след още един пробив дръпна в резултата с 4:1. Янева обаче показа страхотен характер и не се предаде, като успя да изравни резултата при 5:5. Българката допусна нов пробив за 5:6, при този резултат спаси четири мачбола при сервис на Хавличкова, а след това проби за да стигне до тайбрек. В него Янева обаче загуби с 3-7 точки и трябваше да се задоволи с второто място на турнира.

Преди този мач Елизара Янева постигна четири поредни впечатляващи победи при само един загубен сет.

Янева, 438-а в класацията на WТА, има три титли във веригата на Международната федерация ITF през този сезон, последната от които през септември в Пазарджик.

#Елизара Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
1
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
2
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
3
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
4
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа
5
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици...
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
6
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български тенис

Клаудио Пистолези проведе семинар в БНТЦ
Клаудио Пистолези проведе семинар в БНТЦ
България ще е домакин на Белгия в Световна група за Купа Дейвис България ще е домакин на Белгия в Световна група за Купа Дейвис
Чете се за: 01:17 мин.
Гергана Топалова остана на крачка от финал на турнир в САЩ Гергана Топалова остана на крачка от финал на турнир в САЩ
Чете се за: 00:47 мин.
Елизара Янева ще спори за титлата на турнир в Търнава Елизара Янева ще спори за титлата на турнир в Търнава
Чете се за: 01:25 мин.
Клаудио Пистолези започна визитата си в България с посещение на тенис клубове Клаудио Пистолези започна визитата си в България с посещение на тенис клубове
Чете се за: 01:22 мин.
Росица Денчева спечели първа титла на двойки в кариерата си Росица Денчева спечели първа титла на двойки в кариерата си
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
По света
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Политически коментари за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
"Стани магьосник – подари му книга!" –...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ