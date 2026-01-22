БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Елизара Янева загуби само гейм на осминафиналите на тенис турнир в Лешно (Полша)

18-годишната Янева се справи убедително с поставената под номер 2 Юстина Микулските (Литва)

Елизара Янева загуби само гейм на осминафиналите на тенис турнир в Лешно (Полша)
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в зала в Лешно (Полша) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната Янева се справи убедително с поставената под номер 2 Юстина Микулските (Литва) с 6:0, 6:1 за малко повече от час.

Българската тийнейджърка започна много силно и спечели първите седем гейма срещу 217-ата в световната ранглиста, а след това направи още една серия от пет поредни гейма, за да триумфира.

Така тя очаква победителката от мача между осмата в схемата Катинка фон Дайхмах (Лихтенщайн) и участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Гина Фейстел.

Янева стана вицешампионка на турнир в Манчестър през миналата седмица, с което прогресира до рекордното в кариерата си 319-о място в класация на на WTA.

