Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Елизе Мертенс и Джан Шуай завоюваха титлата на двойки при жените на Australian Open

Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Белгийско-китайският тандем триумфира в Мелбърн след победа над Данилина и Крунич, а Елизе Мертенс се завръща на върха в световната ранглиста.

Снимка: Официален сайт на Australian Open
Елизе Мертенс и Джан Шуай спечелиха титлата на двойки при жените на Australian Open 2026, след като на финала на "Род Лейвър Арена" се наложиха над Анна Данилина и Александра Крунич със 7:6(4), 6:4.

Четвъртите поставени в схемата демонстрираха опит и хладнокръвие в ключовите моменти, като успяха да обърнат първия сет, в който изоставаха с 1:4. След силен тайбрек белгийско-китайската двойка пое контрол и не допусна изненада във втория сет, за да стигне до деветата си обща титла от Големия шлем – само в седмото им участие заедно като тандем.

За Мертенс това е трета титла на Australian Open и общо шеста от мейджър турнирите в кариерата. Успехът ѝ в Мелбърн гарантира и завръщане на върха в световната ранглиста на двойки, където белгийката ще започне новата седмица като №1. Джан Шуай, от своя страна, завоюва третата си титла от Големия шлем, след отличията си на Australian Open 2019 и US Open 2021.

"Продължихме да вярваме и израснахме като отбор. Радвам се, че затворих мача на сервис и че Джан е до мен“, заяви Мертенс след финала. Партньорката ѝ разкри, че решението да играят заедно е взето в самия край на декември, като благодари на белгийката за доверието.

Финалът имаше и емоционален заряд за Джан Шуай, тъй като трофеят бе връчен от Саманта Стоусър – нейна дългогодишна партньорка и съотборничка при предишните ѝ мейджър успехи.

След триумфа в Мелбърн Мертенс и Джан планират да продължат съвместното си участие и в предстоящите турнири от сериите WTA 1000 в Доха и Дубай.

