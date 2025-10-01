Ема Наваро изпрати вкъщи водачката в схемата на турнира в Пекин

Ема Наваро хвърли поредната голяма бомба на турнира по тенис за жени в Пекин, след като отстрани водачката в основната схема Ига Швьонтек, за да се класира на четвъртфинал.

Американката, поставена под №16, не беше спечелила повече от три гейма в двата си предишни мача срещу полякинята, но обърна резултата и триумфира с 6:4, 4:6, 6:0. Швьонтек, която няколко пъти в последните месеци се оплака от липсата на време за почивка и натоварен календар, губи сет на нула за трети път през този сезон.

По-рано в днешния ден Сонай Картал постигна вероятно най-голямата победа в кариерата си, след като преодоля Мира Андреева и също е на четвъртфинал. 23-годишната британка се пребори в три сета с №5 в световната ранглиста със 7:5, 2:6, 7:5.

Тази победа е първа за Картал над състезателка от Топ 10 и първо участие в Топ 8 на турнир от веригата WTA 1000. Успехът в понеделник ще я направи номер 2 при британските тенисистки, изпреварвайки Кейти Бултър.

Следващата съперничка на британката ще бъде Линда Носкова, №26 в схемата на турнира. Чехкинята отстрани Анастасия Потапова (Русия) с 6:2, 6:4.

В последната среща от днешната програма Джесика Пегула (САЩ) преодоля Марта Костюк (Украйна) с 6:3, 6:7(4), 6:1. Пегула е следващата съперничка на сънародничката си Наваро по пътя към полуфиналите.