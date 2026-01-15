БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Чете се за: 00:37 мин.
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ема Радукану отпадна на четвъртфиналите на турнира в Хобарт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Английската тенисистка бе поставена под №1 в схемата на надпреварата.

Ема Радукану
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Поставената под №1 Ема Радукану (Великобритания) отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите WТА 250 в Хобарт, Австралия.

Шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година отстъпи на участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Тейла Престън с 2:6, 4:6 за час и 25 минути.

23-годишната Радукану започна срещата с пробив, но до края на първия сет съперничката й направи три брейка и спечели две от подаванията си без загубена точка. Във втората част британката проби първа при 1:1, но Престън върна брейка при 3:2 в полза на Радукану, а след това двете отново си размениха по един спечелен гейм при подаване на опонента. Австралийката успя да затвори срещата с нов пробив при 5:4 в своя полза, с което се класира за полуфиналите.

Там тя ще срещне 18-годишната американка Ива Йович, която елиминира Магда Линете (Полша) с 6:3, 6:7(5), 6:2 за два часа и 42 минути в най-оспорвания мач от четвъртфиналната фаза.

Квалификантката Елизабета Кочарето (Италия) отстрани Анна Бондар (Унгария) с 6:2, 6:2. 24-годишната италианка не срещна трудности по пътя си към успеха, осъществявайки по два пробива във всеки от сетовете без да допусне нито един.

Кочарето ще спори за място на финала с Антония Ружич (Хърватия), която победи Олга Данилович (Сърбия) с 6:3, 6:3.

#тенис турнир в Хобарт 2026 # Ема Радукану

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
2
Германия, Швеция и Норвегия изпращат свои военни в Гренландия
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори (СНИМКИ)
3
Протест в София с искане за 100% машинен вот на следващите избори...
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
4
Зоопаркът в Стара Загора търси име за малкото си тигърче (СНИМКИ)
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно гласуване с електронно отчитане на резултатите
5
Президентът Радев: Опитът показва необходимостта от машинно...
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в Близкия изток
6
САЩ и Великобритания изтеглят персонала си от ключови военни бази в...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
4
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: WTA

Защитаващата титлата си в Аделаида Мадисън Кийс отпадна на четвъртфиналите
Защитаващата титлата си в Аделаида Мадисън Кийс отпадна на четвъртфиналите
Арина Сабаленка ще започне Откритото първенство на Австралия срещу французойка Арина Сабаленка ще започне Откритото първенство на Австралия срещу французойка
Чете се за: 01:52 мин.
Виктория Томова отпадна в третия кръг на квалификациите за Откритото първенство на Австралия Виктория Томова отпадна в третия кръг на квалификациите за Откритото първенство на Австралия
Чете се за: 00:57 мин.
Ема Радукану достигна до четвъртфиналите в Хобарт Ема Радукану достигна до четвъртфиналите в Хобарт
Чете се за: 01:30 мин.
Мадисън Кийс си осигури четвъртфинал в Аделаида Мадисън Кийс си осигури четвъртфинал в Аделаида
Чете се за: 01:47 мин.
Виктория Томова е стъпка по-близо до основната схема на Australian Open Виктория Томова е стъпка по-близо до основната схема на Australian Open
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Мъж загина след срутване на навес в София, други двама са ранени
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: В правната комисия на НС обсъждат промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Какво решение ще вземе АПС за третия мандат? Какво решение ще вземе АПС за третия мандат?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
7 години затвор за шофьора, който уби 23-годишния Йордан пиян и се...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Двама са задържани за кражба от апартамент в столичния квартал...
Чете се за: 01:15 мин.
Криминално
Заради неизплатени заплати - медици от Варна излязоха на протест
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Аракчи: Няма да екзекутираме участници в протестите в Иран
Чете се за: 03:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ