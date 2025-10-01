Емблематичен френски тенисист слага край на кариерата си догодина

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
39-годишният състезател спечели първата си титла на ниво АТР преди цели 20 години, а в ранглистата достигна до номер 6 през 2016 година.

гаел монфис мистериозния жест загубата торонто беше последното участие
Слушай новината

Един от най-обичаните френски тенисисти Гаел Монфис обяви, че следващият сезон ще бъде последен в професионалната му кариера.

39-годишният състезател спечели първата си титла на ниво АТР преди цели 20 години, а в ранглистата достигна до номер 6 през 2016 година.

Сред най-големите постижения в кариерата на 193-сантиметровия тенисист са полуфиналите на "Ролан Гарос" през 2008 година и на US Open осем години по-късно.

"Когато обичаш нещо толкова много, винаги имаш чувството, че е неправилно да се откажеш. Но на 40 години това ще бъде правилното решение за мен", написа в социалните мрежи Монфис.

Французинът, който е известен като един от най-големите шоумени на корта, има 13 титли в кариерата си. Той е женен за украинската тенисистка Елина Свитолина, а в момента е номер 53 в световната ранглиста.

