Емил Дечев: Нито един разследващ полицай по случая „Петрохан – Околчица“ не е отстранен

Служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че нито един разследващ или оперативен полицай работил по разследването на случая "Петрохан - Околчица" не е отстранен. Сменени са само областни директори, за да се гарантира провеждането на честни и прозрачни избори. Дечев подчерта още, че Законът не забранява на министър, който преди не е работил в МВР да прави кадрови промени.

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Около 4 години имахме главен секретар на МВР, който нямаше преди това нето един ден като оперативен работник в МВР. Същият този човек е бил само и единствено инженер - специалист по противопожарна и аварийна безопастност, завършил тогавашния Факултет №3, преди 89-та година. Никога на този човек не е била оспорвана компетентността да стане главен секретар на МВР и да кадрува в цялото МВР, а не само в ГДПБЗН."



