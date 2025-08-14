Енчева се класира за четвъртфиналите в Отопени

Националката на България за Били Джийн Кинг къп Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №4 в схемата победи румънската квалификантка Сара Виктория Балан с 6:3, 6:2 за 91 минути на корта.

Енчева поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част тя беше още по-убедителна и след 6:2 затвори мача.

Следващата ѝ съперничка ще бъде италианката Анджелика Раги.

Българката се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки в тандем с представителката на домакините Мара Гае. По-късно днес двете ще играят срещу водачките в схемата Камила Бартоне (Латвия) и Катерина Цигурова (Швейцария).