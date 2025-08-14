БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Енчева се класира за четвъртфиналите в Отопени

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
По-късно днес българката ще играе и четвъртфинал на двойки.

лидия енчева класира втория кръг сингъл турнира клей отопени румъния
Националката на България за Били Джийн Кинг къп Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №4 в схемата победи румънската квалификантка Сара Виктория Балан с 6:3, 6:2 за 91 минути на корта.

Енчева поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част тя беше още по-убедителна и след 6:2 затвори мача.

Следващата ѝ съперничка ще бъде италианката Анджелика Раги.

Българката се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки в тандем с представителката на домакините Мара Гае. По-късно днес двете ще играят срещу водачките в схемата Камила Бартоне (Латвия) и Катерина Цигурова (Швейцария).

#Лидия Енчева

