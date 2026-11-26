Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и заместник-министърът Юлия Тодорова проведоха среща с председателя на Европейския младежки форум Кейлъм Хедерман. В разговорите участваха и представители на Националния младежки форум и Националното представителство на студентските съвети.

Основен акцент в дискусията бе развитието на младежката политика в България, задълбочаването на сътрудничеството между държавните институции и младежките организации, както и предстоящите законодателни промени.

Керязов подчерта, че през последните месеци Министерството на младежта и спорта е провело редица срещи с представители на сектора, за да се запознае с потребностите и предизвикателствата пред младите хора в страната.

"Наясно съм, че невинаги Министерството на младежта и спорта и младежките организации имат еднакви позиции по всички въпроси. Важното е, че всички сме в една лодка и имаме обща цел, а именно да осигурим по-добри условия за живот и развитие на младите хора в България“, заяви министърът.

Заместник-министър Юлия Тодорова представи основните насоки на предстоящите промени в Закона за младежта, насочени към подобряване на нормативната уредба за функционирането на младежките центрове и развитието на младежката работа.

В дългосрочен план се предвижда разработването на изцяло нов Закон за младежта, съобразен с приоритетите на бъдещата стратегия на Европейския съюз за младежта за периода след 2027 година.

"Силният младежки сектор се изгражда чрез диалог, доверие и последователна работа. Важно е всички организации да имат възможност да изразяват позициите си и да участват в обсъждането на решенията, които ги засягат“, посочи Тодорова.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от продължаване на диалога между институциите и младежките организации, прилагането на добри европейски практики и създаването на повече възможности за пълноценно участие на младите хора в обществения живот.