Енрике: Мачовете с Ланс и Париж ще ни помогнат да пристигнем в топ форма за финала на Шампионската лига

ПСЖ е на път отново да спечели титлата във Франция. Столичани са на върха в класирането с аванс от шест точки пред Ланс. За тях предстоят още два мача в Лига 1, но благодарение на победата с 1:0 срещу Брест в неделя, ПСЖ вече не може да бъде изпреварен на върха на таблицата.

Въпреки че Луис Енрике е убеден, че титлата е в ръцете на неговия тим, той очаква с нетърпение мача срещу Ланс в сряда на „Болар“, а след това срещу Париж ФК в неделя. Парижани ги чака и финал на Шампионската лига на 30 май срещу Арсенал.

"Мисля, че имахме нужда от тези три точки. Мисля, че сме шампиони на 99,9%. Това ни позволява да се подготвим за двата мача от лигата (Ланс и Париж ФК) при възможно най-добри условия и да пристигнем в топ форма за финала на Шампионската лига", обясни испанският специалист.

Запитан защо Ренато Марин беше титуляр на вратата на ПСЖ, и дали Сафонов има проблем, той заяви:

"Не, няма проблем. Най-добрият начин един играч да бъде готов, е като му се дава шанс да играе. Той се справи добре, беше смел."

Символична цел ли остава за парижани победата над Ланс в сряда?

"Трябва да признаем какво направи Ланс, те бяха на невероятно ниво този сезон, за нас беше трудно. Последните два сезона бяха много по-лесни. Ние сме шампиони, но всеки път, когато играеш с екипа на ПСЖ, знаеш какво означава това. Най-важното за мен е да анализирам всички данни и формата на играчите, за да пристигнем в най-добрата възможна форма срещу Ланс и Париж. Но целта е 30 май", подчерта Енрике.

"Все още се оплакваме от махмурлука след успеха в Мюнхен. Беше трудно да се подготвим за този мач, защото умовете ни все още са в Мюнхен. Взехме трите точки, но не е време за празненства, защото все още предстои най-важният мач от сезона", коментира още треньорът на носителя на Шампионската лига за миналия сезон.

"Остават два мача, две възможности да покажем какво представляваме като отбор. Ще се опитаме да спечелим и двата, но ще вземем предвид и формата си за финала на 30 май", добави той.

Запитан Шевалие ще отсъства ли до края на сезона на вратата, наставникът отговори: