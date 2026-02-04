ЕП възобновява работата по търговското споразумение със САЩ

Европейският парламент възобновяване работата по търговското споразумение със САЩ. Това решиха евродепутатите от Комисията по търговия в ЕП. Гласуването на двете законодателните предложения, които са правната форма на споразумението, ще бъдат гласувани в Комисията по търговия на 24 февруари.

Европейският парламент замрази работата по търговското споразумение със САЩ, след като през януари Доналд Тръмп заплаши да наложи високи мита на няколко европейски държави, които се обявиха против намеренията му да придобие Гренландия.

Политическото споразумението между ЕС и САЩ беше договорено между Урсула фон дер Лайен и Доналд Тръмп през юли миналата година. Европейската Комисията изготви след това две законодателни предложения, които, за да влязат в сила, трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент.