Епизод пореден между ЦСКА и Левски

ЦСКА и Левски отново ще кръстосат шпаги на старта на плейофите в Първа лига. Само 12 дни след последното Вечно дерби, което бе белязано от драматични последни минути, ново такова ще се изиграе в откриващия кръг на най-важната част от сезона. Срещата ще стартира от 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Най-важният мач в историята на българския футбол бе поверен на Васил Минев. . Негови асистенти ще бъдат Петър Митрев и Дарин Иванов, докато за ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Станимир Тренчев. Четвърти съдия е Венцислав Митрев.

В същото време обаче наставникът ще трябва да се справя с кадрови проблеми. Капитанът Бруно Жордао и левият бек Анжело Мартино са наказани, след като получиха червени картони. Под въпрос заради натрупани жълти картони остават голмайсторът Леандро Годой и крилото Лео Перейра. Очаква се Лумбард Делова да се завърне в състава.

За Левски добрата новина е свързана със завръщането на Майкон, който изтърпя наказанието си. Старши треньорът Хулио Веласкес също ще бъде отново на скамейката, след като пропусна предишния двубой. Карл Фабиен е възстановен и може да попадне в групата, докато Мустафа Сангаре остава извън сметките заради травма.

Предстоящият мач ще бъде №168 между двата гранда в първенството. ЦСКА има леко предимство в историческия баланс с 61 победи срещу 57 за Левски. През есента „червените“ надделяха с минималното 1:0.

В другия ключов двубой от кръга Лудогорец приема ЦСКА 1948. Разградчани заемат втората позиция с 60 точки, докато столичният тим е трети с 59, което прави срещата пряка битка за върха.

Съставът на Пер-Матиас Хьогмо се намира в колеблива форма, без победа в последните си три мача, включително болезненото поражение за Купата именно от ЦСКА. В последния шампионатен сблъсък между Лудогорец и ЦСКА 1948 домакините спечелиха с 3:0, макар резултатът да не отразява напълно равностойната игра на терена.