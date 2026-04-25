Епизод пореден между ЦСКА и Левски

Вечно дерби още на старта в плейофите на Първа лига.

Епизод пореден между ЦСКА и Левски
ЦСКА и Левски отново ще кръстосат шпаги на старта на плейофите в Първа лига. Само 12 дни след последното Вечно дерби, което бе белязано от драматични последни минути, ново такова ще се изиграе в откриващия кръг на най-важната част от сезона. Срещата ще стартира от 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Най-важният мач в историята на българския футбол бе поверен на Васил Минев. . Негови асистенти ще бъдат Петър Митрев и Дарин Иванов, докато за ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Станимир Тренчев. Четвърти съдия е Венцислав Митрев.

В същото време обаче наставникът ще трябва да се справя с кадрови проблеми. Капитанът Бруно Жордао и левият бек Анжело Мартино са наказани, след като получиха червени картони. Под въпрос заради натрупани жълти картони остават голмайсторът Леандро Годой и крилото Лео Перейра. Очаква се Лумбард Делова да се завърне в състава.

За Левски добрата новина е свързана със завръщането на Майкон, който изтърпя наказанието си. Старши треньорът Хулио Веласкес също ще бъде отново на скамейката, след като пропусна предишния двубой. Карл Фабиен е възстановен и може да попадне в групата, докато Мустафа Сангаре остава извън сметките заради травма.

Предстоящият мач ще бъде №168 между двата гранда в първенството. ЦСКА има леко предимство в историческия баланс с 61 победи срещу 57 за Левски. През есента „червените“ надделяха с минималното 1:0.

В другия ключов двубой от кръга Лудогорец приема ЦСКА 1948. Разградчани заемат втората позиция с 60 точки, докато столичният тим е трети с 59, което прави срещата пряка битка за върха.

Съставът на Пер-Матиас Хьогмо се намира в колеблива форма, без победа в последните си три мача, включително болезненото поражение за Купата именно от ЦСКА. В последния шампионатен сблъсък между Лудогорец и ЦСКА 1948 домакините спечелиха с 3:0, макар резултатът да не отразява напълно равностойната игра на терена.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА 1948 #ПФК ЦСКА #ПФК Лудогорец #ПФК ЛЕВСКИ

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Поршета "летяха" с близо 190 км/ч във Велинград
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред секционните...
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Реал Мадрид рухна в последната секунда
ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание
