Ерик тен Хаг дебютира в Байерн Леверкузен с победа за Купата на Германия

Байер Леверкузен победи Гросашпах с 4:0 в мач от първия кръг на Купата на Германия. Победата дойде в първия официален мач на Ерик тен Хаг начело на "аспирините".

В 18-ата минута двубоят бе прекъснат заради градушка. Сблъсъкът бе подновен 41 минути по-късно.

Гостите откриха резултата на стадиона в Аспах в 32-ата минута. Патрик Шик засече с глава центриране в наказателното поле на Амин Адли.

След почивката домакините останаха с човек по-малко на терена. В рамките на три минути Волкан Селиктас получи два жълти картона и бе изгонен за нарушение срещу Ибрахим Маза.

Възпитаниците на Ерик тен Хаг се възползваха от численото си предимство и удвоиха преднината си. Артур стреля от движение след подаване по земя в пеналтерията на резервата Ернест Поку.

В 82-ата минута Мерт Ташделен също напусна терена преждевременно, след като бе изгонен с директен червен картон за шпагат в опорния крак на появилият се от резервната скамейка Аксел Тапе.

Това помогна на футболистите в синьо да стигнат до нови два гола. Кристиан Кофане се разписа само шест минути, след като замени Патрик Шик. Нападателят прати топката между краката на противниковия страж Максимилиан Ройле.

Появилият се на почивката Алехандро Грималдо оформи крайния резултат. Той се разписа от дузпа, отсъдена за фаул на Лукас Стопел срещу Кристиан Кофане.

През второто полувреме двата отбора стреляха в гредата по веднъж.