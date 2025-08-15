БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ерик тен Хаг дебютира в Байерн Леверкузен с победа за Купата на Германия

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Вицешампионът на Германия се наложи над Гросашпах.

Кристиан Кофане
Снимка: БТА
Слушай новината

Байер Леверкузен победи Гросашпах с 4:0 в мач от първия кръг на Купата на Германия. Победата дойде в първия официален мач на Ерик тен Хаг начело на "аспирините".

В 18-ата минута двубоят бе прекъснат заради градушка. Сблъсъкът бе подновен 41 минути по-късно.

Гостите откриха резултата на стадиона в Аспах в 32-ата минута. Патрик Шик засече с глава центриране в наказателното поле на Амин Адли.

След почивката домакините останаха с човек по-малко на терена. В рамките на три минути Волкан Селиктас получи два жълти картона и бе изгонен за нарушение срещу Ибрахим Маза.

Възпитаниците на Ерик тен Хаг се възползваха от численото си предимство и удвоиха преднината си. Артур стреля от движение след подаване по земя в пеналтерията на резервата Ернест Поку.

В 82-ата минута Мерт Ташделен също напусна терена преждевременно, след като бе изгонен с директен червен картон за шпагат в опорния крак на появилият се от резервната скамейка Аксел Тапе.

Това помогна на футболистите в синьо да стигнат до нови два гола. Кристиан Кофане се разписа само шест минути, след като замени Патрик Шик. Нападателят прати топката между краката на противниковия страж Максимилиан Ройле.

Появилият се на почивката Алехандро Грималдо оформи крайния резултат. Той се разписа от дузпа, отсъдена за фаул на Лукас Стопел срещу Кристиан Кофане.

През второто полувреме двата отбора стреляха в гредата по веднъж.

#Байерн Леверкузен #Купа на Германия по футбол #Ерик тен Хаг

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
3
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
4
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
5
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
6
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Футбол

Ливърпул започна защитата на титлата си с победа над Борнемут
Ливърпул започна защитата на титлата си с победа над Борнемут
Рен победи Олимпик Марсилия с гол в добавеното време в първия мач от Лига 1 Рен победи Олимпик Марсилия с гол в добавеното време в първия мач от Лига 1
Чете се за: 01:22 мин.
Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:35 мин.
Гол в добавеното време на Петър Андреев донесе успеха на Локомотив Пловдив над Славия Гол в добавеното време на Петър Андреев донесе успеха на Локомотив Пловдив над Славия
Чете се за: 01:45 мин.
Първа лига: Локомотив Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Локомотив Пловдив - Славия (ГАЛЕРИЯ)
Ливърпул привлече защитника Джовани Леони от Парма Ливърпул привлече защитника Джовани Леони от Парма
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Зеленски: Разчитаме на Америка Зеленски: Разчитаме на Америка
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Милен Керемедчиев: Прекратяването на бойните действия може да бъде счетено за пробив в преговорите между САЩ и Русия Милен Керемедчиев: Прекратяването на бойните действия може да бъде счетено за пробив в преговорите между САЩ и Русия
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР) Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията?
Чете се за: 02:22 мин.
По света
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ