Евертън поднесе сензация на "Сейнт Джеймсис Парк“ и записа историческа победа

Евертън постигна ценна победа с 1:0 при гостуването си на Нюкасъл в двубой от английската Висша лига. Единственото попадение на "Сейнт Джеймсис Парк“ реализира Тиерно Бари в началото на второто полувреме, а с успеха си "карамелите“ записаха трета поредна победа като гости на този съперник в първенството за първи път в историята си.

Футболистите на Дейвид Мойс започнаха по-уверено и контролираха голяма част от събитията през първото полувреме. Домакините изпитваха сериозни затруднения при организирането на атаките си, докато Евертън създаде няколко добри възможности да открие резултата.

В 24-ата минута Джарад Брантуейт свали топката с глава към Тиерно Бари, който се озова на отлична позиция пред вратата, но не успя да нанесе удар. Малко по-късно Мерлин Рьол стреля над напречната греда, след като получи подаване от френския нападател.

Нюкасъл отговори с опасен удар на Жоелинтон, преминал покрай вратата, а в 37-ата минута Джордан Пикфорд трябваше да се намесва след рикошет при опит за изстрел на Харви Барнс.

В добавеното време на първата част Евертън пропусна още две добри възможности. Първо Джейк О'Брайън не успя да засече опасно центриране на Киърнън Дюсбъри-Хол, а след това Харисън Армстронг стреля неточно от удобна позиция. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

Резултатът беше открит в 49-ата минута след сериозна грешка на вратаря на домакините Хорничек. Дюсбъри-Хол изведе Джордж зад защитата, а неговият удар премина под тялото на стража. Тиерно Бари беше на точното място и отблизо изпрати топката в мрежата за 0:1.

Попадението беше разгледано от ВАР за евентуални засади в хода на атаката, както и за ситуация между Бари и Фабиан Шер, но в крайна сметка беше признато.

След гола Евертън продължи да създава опасности. Хорничек трябваше да се намесва последователно след удар от дистанция на Дюсбъри-Хол и опит с глава на О'Брайън.

Нюкасъл постепенно засили натиска си, а най-добрата възможност за изравняване дойде в 66-ата минута. Антъни Еланга достигна до топката на далечната греда и успя да я насочи покрай Пикфорд, но тя срещна страничния стълб и заради необичайния си отскок остана извън голлинията.

В 79-ата минута Джейкъб Рамзи също беше близо до попадение, но мощният му удар от воле премина на сантиметри от вратата.

Кулминацията настъпи в 90-ата минута, когато Йоан Уиса получи отлично подаване от Туре и стреля от движение. Джордан Пикфорд обаче демонстрира невероятен рефлекс и спаси с крак, запазвайки минималната преднина на гостите.

Драмата продължи и в добавеното време. Джейкъб Рамзи получи два жълти картона в рамките на броени минути и беше изгонен в 98-ата минута след грубо нарушение, оставяйки Нюкасъл с десет души.

FT. Get in, Blues!!!! A big three points on the road thanks to Thierno Barry's eighth goal of the season. UTFT!!!! [0-1] #NEWEVE https://t.co/fntf6zgONq — Everton (@Everton) November 2, 2026

До последния съдийски сигнал Евертън удържа преднината си и си тръгна с трите точки от "Сейнт Джеймсис Парк“.

Победата има и историческо значение за "карамелите“, които за първи път успяха да спечелят три последователни шампионатни гостувания на Нюкасъл. За домакините поражението задълбочи проблемите, като отборът вече е допуснал гол във всеки от последните си 14 домакински мача в първенството - най-дългата подобна серия в клубната история.