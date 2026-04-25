Европейската космическа агенция стартира мисия за изследване на слънчевите ветрове

Мисията SMILE, предназначена да наблюдава слънчевите ветрове, които удрят магнитното поле на Земята, ще стартира на 19 май от космическия център в Куру, Френска Гвиана, съобщи Европейската космическа агенция, цитирана от АФП.

Леката ракета-носител "Вега-C" първоначално трябваше да бъде изстреляна на 9 април със спътника SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) в рамките на мисията, разработена и реализирана в сътрудничество между ЕКА и Китайската академия на науките.

Изстрелването обаче беше отложено заради технически проблем. Новият старт е насрочен за 19 май в 3.52 ч. по Гринуич.

Слънчевите ветрове възникват от коронални изхвърляния на маса (КИМ), които се случват на повърхността на Слънцето. Тези изхвърляния на плазма предизвикват потоци от частици, които след това се разпространяват до Земята със скорост, която може да достигне 2 милиона километра в час.

При контакт с магнитното поле на нашата планета, което действа като щит, тези потоци до голяма степен се отклоняват. Когато обаче ветровете са силни, заредените частици проникват в земната атмосфера и взаимодействат с атмосферните частици, предизвиквайки добре познатия феномен на северното сияние.

Когато тези ветрове са особено силни, те могат да предизвикат слънчеви бури и да представляват опасност за спътниците или другите обекти, орбитиращи в космоса, като например Международната космическа станция. Те също така нарушават работата на земните телекомуникационни системи.

По-доброто дефиниране на моделите, които регулират тази космическа метеорология, следователно е ключов въпрос за сигурността на съоръженията в космоса, както и научна цел от първостепенен интерес.

След изстрелването си спътникът първо ще бъде изведен на височина от 700 километра, преди да продължи пътуването на собствен ход, за да достигне елиптична орбита около Земята.

Спътникът пренася четири инструмента - един британски и три, разработени от Китайската академия на науките.

Всички данни ще бъдат споделени и ще бъдат достъпни както за изследователите от Европейската космическа агенция, така и за тези от Китайската академия на науките.

SMILE ще може да събере първите данни само час след извеждането си в орбита. Предвижда се сателитът да функционира в продължение на три години и половина, като този период може да бъде удължен еднократно.