Фалшиви профили и сайтове дублират промоции на истински фирми

През последните дни са установени измамни страници, които копират официални профили и сайтове на компании, предупреждават от дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП.

Най-често профилите са на онлайн магазини, обявили сезонни намаления или промоции, от които измамниците използват, за да заблудят клиенти.

Целта им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин, да ги привлекат с още "по-изгодни" оферти и игри и да ги накарат да извършат картови плащания.

От "Киберпрестъпност" съветват: бъдете сигурни, че разглеждате и поръчвате от официален сайт или профил; вижте дали промоцията е обявена на официалните страници на фирмата; проверявайте профила в социалните мрежи – кога е създаден, колко последователи има, дали е верифициран със синя отметка. Ако има малко или никакви последователи – той е фалшив. Не въвеждайте пароли или банкови данни в съмнителни страници.

При измама сигнали могат да се подават в системата за докладване на социалната мрежа или към дирекция "Киберпрестъпност". Ако сте направили плащане към измамна платформа – уведомете незабавно обслужващата банкова институция, допълват от дирекцията.