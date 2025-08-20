БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Работник пострада при инцидент в завод...
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фалшиви профили и сайтове дублират промоции на истински фирми

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
фалшиви профили сайтове дублират промоции истински фирми
Слушай новината

През последните дни са установени измамни страници, които копират официални профили и сайтове на компании, предупреждават от дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП.

Най-често профилите са на онлайн магазини, обявили сезонни намаления или промоции, от които измамниците използват, за да заблудят клиенти.

Целта им е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин, да ги привлекат с още "по-изгодни" оферти и игри и да ги накарат да извършат картови плащания.

От "Киберпрестъпност" съветват: бъдете сигурни, че разглеждате и поръчвате от официален сайт или профил; вижте дали промоцията е обявена на официалните страници на фирмата; проверявайте профила в социалните мрежи – кога е създаден, колко последователи има, дали е верифициран със синя отметка. Ако има малко или никакви последователи – той е фалшив. Не въвеждайте пароли или банкови данни в съмнителни страници.

При измама сигнали могат да се подават в системата за докладване на социалната мрежа или към дирекция "Киберпрестъпност". Ако сте направили плащане към измамна платформа – уведомете незабавно обслужващата банкова институция, допълват от дирекцията.

#"Киберпрестъпност" #фалшиви профили #измами

Последвайте ни

ТОП 24

Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след прекъснато саниране
1
Пореден абсурд - цял блок в Свищов остана без тераси след...
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
2
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам си правиш пътни знаци
4
"Невольо, невольо": Когато институциите не помагат - сам...
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между кола и автобус с 200 км/ч
5
"За хората няма резервни части": Симулираха удар между...
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин - Зеленски? (ОБЗОР)
6
Равносметката след разговорите в Белия дом: Ще има ли среща Путин -...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Общество

"Мяра": Цените на стоките и услугите се увеличават, смятат три четвърти от българите
"Мяра": Цените на стоките и услугите се увеличават, смятат три четвърти от българите
Одобрено е стартирането на процедура за избор на железопътни превозвачи за срок от 12 години Одобрено е стартирането на процедура за избор на железопътни превозвачи за срок от 12 години
Чете се за: 01:27 мин.
"Продължаваме промяната": БНБ е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по "Магнитски" "Продължаваме промяната": БНБ е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по "Магнитски"
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО
Чете се за: 00:57 мин.
БНБ към "Продължаваме промяната": Недопустим опит за политическа намеса БНБ към "Продължаваме промяната": Недопустим опит за политическа намеса
Чете се за: 02:22 мин.
Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
"Мяра": Цените на стоките и услугите се увеличават, смятат три четвърти от българите "Мяра": Цените на стоките и услугите се увеличават, смятат три четвърти от българите
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Будапеща е сред възможните места за срещата между Зеленски и Путин
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Не са открити нарушения на плавателното средство...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ