Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Фантастичен Венислав Антов реализира 45 точки за петия пореден успех на Туркоа във Франция

от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Волейболният национал бе с основен принос за победата над Шомон с 3:2.

фантастичен венислав антов реализира точки петия пореден успех туркоа франция
Националът Венислав Антов и неговият тим Туркоа записаха пета поредна и общо седма победа от началото на сезона във Франция. Селекцията на Дориан Ружейрон тим надделя над Шомон с 3:2 (24:26, 27:25, 28:26, 22:25, 15:9) в мач от осмия кръг на Marmara Spike Ligue.

Венислав Антов бе най-резултатен, отбелязвайки 45 точки (1 блокада). За съперника, воден от Силвано Пранди, Якоб Пастьор реализира 17 точки (1 блокада).

Туркоа е на втора позиция във временното класиране със 17 точки след 7 победи и 1 загуба. Шомон остава на дъното с 6 точки (1 победа, 7 загуби).

В следващия кръг Туркоа среща лидера Тур, на 2 декември (вторник) от 21:00 ч. б.в.

#ВК Туркоа #ВК Шомон #Венислав Антов

