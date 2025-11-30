Фантастичен Венислав Антов реализира 45 точки за петия пореден успех на Туркоа във Франция

Националът Венислав Антов и неговият тим Туркоа записаха пета поредна и общо седма победа от началото на сезона във Франция. Селекцията на Дориан Ружейрон тим надделя над Шомон с 3:2 (24:26, 27:25, 28:26, 22:25, 15:9) в мач от осмия кръг на Marmara Spike Ligue.

Венислав Антов бе най-резултатен, отбелязвайки 45 точки (1 блокада). За съперника, воден от Силвано Пранди, Якоб Пастьор реализира 17 точки (1 блокада).

Туркоа е на втора позиция във временното класиране със 17 точки след 7 победи и 1 загуба. Шомон остава на дъното с 6 точки (1 победа, 7 загуби).

В следващия кръг Туркоа среща лидера Тур, на 2 декември (вторник) от 21:00 ч. б.в.