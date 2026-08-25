Федерер сложи край на спекулациите за завръщане на корта

Роджър Федерер категорично изключи възможността да последва примера на Серина Уилямс и да се завърне към професионалния тенис.

44-годишната американка възобнови кариерата си по-рано тази година, като участва на Уимбълдън, а на Откритото първенство на САЩ ще се включи в турнира на двойки. Федерер, който наскоро навърши 45 години, обаче няма намерение да прави подобно завръщане.

Швейцарецът все пак ще излезе отново на „Артър Аш“ тази вечер за демонстративен мач. Той ще изиграе един сет на сингъл срещу Анди Родик, след което ще се включи и в двубой на двойки, където негов партньор ще бъде Джон МакЕнроу. Срещу тях ще застанат Родик и Андре Агаси.

„Не съм играл сет на сингъл от загубата ми от Хуберт Хуркач на Уимбълдън през 2021 година. Това са пет години. Не знам как ще изглеждам сега. Има много неизвестни, но съм щастлив, че отново мога да изляза на „Артър Аш“ – стадион, който ми е дал толкова много незабравими моменти“, сподели Федерер.

Маестрото обаче бе категоричен, че феновете не трябва да очакват негово завръщане в официални турнири.

„Няма възможност отново да ме видите да се състезавам. Но благодаря за въпроса. Искам това да бъде ясно. Първо, не ми се занимава отново с допинг контрол. Има твърде много пречки. Освен това съм зает и почти нямам време да тренирам“, заяви 20-кратният шампион от Големия шлем.

Федерер използва повода, за да говори и за начина, по който през годините е управлявал натоварването и контузиите си.

„Щастлив съм, че през цялата ми кариера успях да се опазя от тежки контузии и да играя от януари до ноември. Реално никога не съм пропускал сезона на твърди кортове, Австралия или американските турнири. Опитвах се да бъда навсякъде“, обясни швейцарецът.

Според него обаче балансът между натоварването и възстановяването е сред най-големите предизвикателства пред съвременните тенисисти. Той даде за пример Карлос Алкарас и Яник Синер, които също са имали проблеми с контузии.

„Най-лошото време за травма е точно преди „Ролан Гарос“, защото Уимбълдън е веднага след него, а след това не се знае дали ще имаш достатъчно време да се възстановиш за Откритото първенство на САЩ. Виждаме това с Карлос“, каза Федерер.

Той призна, че и самият той не винаги е успявал да следва идеалния план: „Опитвах се да балансирам нещата и да почивам, когато мога, но това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Разбира се, поемал съм и рискове. Имало е случаи, когато съм играл един-два турнира повече от необходимото.“

„Важно е един тенисист да може да приоритизира това, което е важно за него. Всеки играч има период от годината, в който иска да бъде на върха на възможностите си. Това е невъзможно да се случва 20 пъти в годината“, добави легендарният швейцарец.

Федерер се върна и към един от най-силните периоди в кариерата си. Той определи като „сюрреалистично“ постижението си да спечели пет поредни титли на US Open между 2004 и 2008 година.