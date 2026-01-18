БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Федерика Бриньоне се завръща на пистата, ще участва в Кронплац

Италианката е подала заявка за участие в гигантския слалом за Световната купа в италианския зимен център във вторник.

Федерика Бриньоне
Снимка: БТА
Слушай новината

Федерика Бриньоне е записала участие в гигантския слалом за Световната купа в италианския зимен център Кронплац във вторник, обявиха от италианската федерация.

Това ще бъде първо състезание за носителката на Световната купа, след като претърпя двойна фрактура на крака по време на националното първенство на Италия през април. 35-годишната Бриньоне ще участва в сутрешната контрола и след това ще реши дали да се състезава или не, добавиха от федерацията в комюникето.

Решението на Бриньоне се чака с интерес по-малко от три седмици преди Олимпийските игри в Милано и Кортина. Президентът на Италианския олимпийски комитет заяви през декември, че Федерика Бриньоне ще бъде част от италианския тим за Игрите.

