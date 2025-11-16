Феерия от светлини в Кралската ботаническа градина

В Лондон грейна коледната пътека в Кралската ботаническа градина Кю Гардънс. Над един милион светлини превръщат мястото в истинска зимна приказка, където дърветата, мостовете и езерото сияят в различни цветове. Най-впечатляващи са светещите лилии и светлинният тунел, през който преминават посетителите.

Организаторите използват енергийно ефективни лампи и биогориво, за да направят празничното шоу по-щадящо за природата. Събитието продължава до 4 януари 2026 година и е сред най-посещаваните места в Лондон през зимата. За младите хора това е място, което съчетава коледна магия, технологии и екологично мислене – идеално за снимки, разходки и вдъхновение.