Феликс Оже-Алиасим остава в борбата за полуфиналите в Торино

25-годишният канадец се озова само на две точки от поражението във втория сет, но прояви твърдост и се наложи с 4:6, 7:6 (7), 7:5 след два часа и 25 минути игра.

Феликс Оже-Алиасим показа своята характерна класа в зала и забележителна психическа устойчивост на Финалите на ATP в Торино, след като постигна драматичен обрат и победи Бен Шелтън.

25-годишният канадец се озова само на две точки от поражението във втория сет, но прояви твърдост и се наложи с 4:6, 7:6 (7), 7:5 след два часа и 25 минути игра. Въпреки непрестанния натиск и агресивния стил на Шелтън, който залагаше на сервис и воле, Оже-Алиасим запази самообладание и реализира своята 20-а победа в решаващ сет за сезона – най-много в тура.

С този успех Оже-Алиасим запази шансове да достигне полуфиналите на престижния турнир за пръв път в кариерата си. След поражението от шампиона Яник Синер в откриващия си мач, той вече има баланс 1-1 в група „Бьорн Борг“ и ще се изправи срещу третия поставен Александър Зверев в последния си двубой от груповата фаза в петък.

Имаше опасения за физическото състояние на канадеца след травмата, получена срещу Синер, но той разсея всички съмнения, показвайки отлична подвижност и увереност срещу Шелтън. Любопитно е, че именно американецът допусна колебание във втория сет – при сетбол направи двойна грешка, която върна Оже-Алиасим в мача.

Осмият в световната ранглиста продължава да доказва, че е един от най-силните играчи на закрито. С вече 84 победи на хард в зала през това десетилетие, той затвърди репутацията си на майстор в тези условия и подобри резултата си срещу Шелтън на 2-0 в директните им двубои.

