БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:45 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Феликс Оже-Алиасим отново е №1 в Монпелие

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Канадецът защити титлата си на турнира във френския град.

феликс оже алиасим отново монпелие
Слушай новината

Канадецът Феликс Оже-Алиасим защити титлата си на турнира по тенис на твърда настилка във френския град Монпелие с награден фонд 612 620.

Оже-Алиасим стана едва вторият тенисист, който печели втори пореден трофей в Монпелие след Ришар Гаске през 2015-а и 2016 година.

Водачът в схемата надигра във финала представителя на домакините Адриан Манарино с 6:3, 7:6(4). Двубоят продължи час и 37 минути.

Канадският тенисист започна стабилно мача и поведе с пробив още в първия гейм, за да стигне до 4:2 и 5:3, след което затвори първия сет с втори пробив за 6:3.

Във втората част Манарино отрази мачбол за противника при 5:4 и стигна до тайбрек, но в него надделя Феликс Оже-Алиасим.

Титлата беше девета на ниво АТП за канадеца след 21 финала.

#тенис турнир в Монпелие 2026 #Феликс Оже-Алиасим

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
1
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
3
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
4
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
5
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Тенис

Иван Иванов:С нетърпение очаквам следващата възможност да играя за България
Иван Иванов:С нетърпение очаквам следващата възможност да играя за България
Пьотр Нестеров: Можем само да се гордеем с това, което показахме днес Пьотр Нестеров: Можем само да се гордеем с това, което показахме днес
Чете се за: 00:45 мин.
Иван Иванов отстъпи на Рафаел Колиньон в четвъртия мач за Купа Дейвис Иван Иванов отстъпи на Рафаел Колиньон в четвъртия мач за Купа Дейвис
Чете се за: 01:20 мин.
Елизара Янева загуби на финала на турнир за жени в Порто Елизара Янева загуби на финала на турнир за жени в Порто
Чете се за: 01:27 мин.
Григор Димитров срещу представител на домакините на старта в Далас Григор Димитров срещу представител на домакините на старта в Далас
Чете се за: 00:57 мин.
България загуби историческия дуел с Белгия за Купа "Дейвис" България загуби историческия дуел с Белгия за Купа "Дейвис"
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
"Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров "Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Протести и сблъсъци: Милано извън Олимпийските игри
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Съветът за мир: Тръмп организира първо заседание на 19 февруари
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Забраняват социалните мрежи в Чехия за лица под 15-годишна възраст?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ