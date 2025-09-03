Феликс Оже-Алиасим продължава към полуфиналите на US Open след успех над Алекс Де Минор

Феликс Оже-Алиасим победи Алекс Де Минор с 4:6, 7:6(7), 7:5, 7:6(4) в четвъртфинален мач на Откритото първенство по тенис на САЩ.

Равенството на корт "Артър Аш" в Ню Йорк се запази до 3:3 гейма, преди австралиецът да осъществи пробив. Той затвърди пробива си, като отрази два брейкбола, преди да затвори частта с 6:4.

Във втората част двамата тенисисти си размениха по един пробив в средата на частта, преди да се стигне до тайбрек. В него Оже-Алиасим и Де Минор си разменяха серии от поредни точки. №8 в света първи стигна до възможност да спечели сета. Канадецът обаче се върна в тайбрека и изравни сетовете с втория си сетбол.

В третата част 25-годишният канадец поведе с 3:2 след пробив, но австралиецът върна пробива за 5:5. 27-ия в света обаче отново спечели подаването на съперника, след което затвърди пробива, за да стигне до обрат в сетовете.

Алекс Де Минор водеше с 3:1 и 5:4 гейма в заключителната четвърта част, но опонентът му се добра до тайбрек. Там той сложи точка на спора с първия си мачбол след 4 часа и 13 минути игра.

Канадецът направи 22 аса, 11 двойни грешки и 4 реализирани точки за пробив от 9. Той се класира на полуфинал в турнира за първи път от 2021 година, когато отпадна именно на тази фаза от шампиона Даниил Медведев с 4:6, 5:7, 2:6.

Алекс Де Минор продължава да няма полуфинал от Големия шлем, като има шест загуби в четвъртфиналната фаза.

На полуфиналите Оже-Алиасим ще има италиански съперник. Той ще се изправи срещу победителя от последния четвъртфинал между лидера в световната ранглиста и действащ шампион Яник Синер и сънародника му Лоренцо Музети.