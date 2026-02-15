Фемке Кок спечели на 500 м бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд

Световната рекордьорка Фемке Кок (Нидерландия) спечели златния медал в дисциплината 500 метра бързо пързаляне с кънки при жените на Зимни олимпийски игри 2026, като постави нов олимпийски рекорд – 36.49 секунди.

Кок, трикратна световна шампионка, стартира в последната двойка заедно с шампионката от Зимни олимпийски игри 2022 – Ерин Джаксън (САЩ). Двете направиха впечатляващ финал, който донесе истинско зрелище за публиката.

Сребърният медал бе завоюван от друга нидерландка – Юта Леердам, златна медалистка на 1000 метра, която финишира за 37.15 секунди, на 0.66 сек. зад сънародничката си.

Бронзът отиде при японката Михо Такаги, която записа 37.27 секунди (+0.78). Такаги добави отличието към среброто си на 500 метра отпреди четири години и вече има общо девет олимпийски медала.

21-годишната италианка Сара Пергер остана четвърта (+0.81), а Джаксън, която видимо имаше проблем с екипировката си преди старта, се класира пета (+0.83).