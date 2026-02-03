Фенербахче обвини Ал Итихад за проваления трансфер на Канте

Фенербахче излезе с официално комюнике, в което обясни причините за проваления трансфер на френския национал Н’Голо Канте. Според клуба от Истанбул сделката е пропаднала заради административна грешка от страна на саудитския Ал Итихад, който не е подал навреме необходимите документи в системата на ФИФА.

Заради пропуснатите срокове трансферът на 34-годишния халф беше анулиран, което означава, че Канте няма да се завърне в европейския футбол през този зимен прозорец.



От Фенербахче уточняват, че проблемът е възникнал при въвеждането на информацията в Transfer Matching System (TMS), като отговорността е изцяло на саудитския клуб.

Канте играе за Ал Итихад от 2023 година, когато напусна Челси, и ще остане в Саудитска Арабия поне до лятото.