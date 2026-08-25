Фенербахче с два тежки удара преди реванша с Лион

Фенербахче получи сериозен кадрови удар преди решаващия реванш срещу Олимпик Лион от плейофите на Шампионската лига. Марко Асенсио и Керем Актюркоглу няма да бъдат на разположение за двубоя в сряда, потвърдиха от клуба.

Двамата футболисти са получили контузии при победата с 4:2 над Коняспор в турската Суперлига през уикенда. Медицинските прегледи са показали, че Асенсио има разтежение на лявото бедро, което го вади от сметките за европейския сблъсък.

Ситуацията с Актюркоглу също не позволява участието му. Турският национал е получил мозъчно сътресение и лекарите са му забранили да тренира и играе в следващите няколко дни.

Според местните медии мястото на Асенсио в състава може да бъде заето от Исмаил Юксек, докато Нене Доргелес е сред основните варианти за заместник на Актюркоглу.

Допълнителен проблем за Фенербахче е състоянието на Ромелу Лукаку. Белгийският нападател има само 20 игрови минути от началото на сезона и към момента не изглежда напълно готов да започне като титуляр.

Залогът за турския гранд е огромен. Фенербахче преследва първото си класиране за основната фаза на Шампионската лига от 2008 година насам.

След равенството 1:1 в първата среща всичко остава отворено преди реванша, но отсъствието на Асенсио и Актюркоглу поставя домакините пред сериозно изпитание в битката с Олимпик Лион.