БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой...
Чете се за: 02:27 мин.
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фенербахче с два тежки удара преди реванша с Лион

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Турският гранд ще бъде без двама от основните си офанзивни футболисти в решаващата битка за място в Шампионската лига

Фенербахче с два тежки удара преди реванша с Лион
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Фенербахче получи сериозен кадрови удар преди решаващия реванш срещу Олимпик Лион от плейофите на Шампионската лига. Марко Асенсио и Керем Актюркоглу няма да бъдат на разположение за двубоя в сряда, потвърдиха от клуба.

Двамата футболисти са получили контузии при победата с 4:2 над Коняспор в турската Суперлига през уикенда. Медицинските прегледи са показали, че Асенсио има разтежение на лявото бедро, което го вади от сметките за европейския сблъсък.

Ситуацията с Актюркоглу също не позволява участието му. Турският национал е получил мозъчно сътресение и лекарите са му забранили да тренира и играе в следващите няколко дни.

Според местните медии мястото на Асенсио в състава може да бъде заето от Исмаил Юксек, докато Нене Доргелес е сред основните варианти за заместник на Актюркоглу.

Допълнителен проблем за Фенербахче е състоянието на Ромелу Лукаку. Белгийският нападател има само 20 игрови минути от началото на сезона и към момента не изглежда напълно готов да започне като титуляр.

Залогът за турския гранд е огромен. Фенербахче преследва първото си класиране за основната фаза на Шампионската лига от 2008 година насам.

След равенството 1:1 в първата среща всичко остава отворено преди реванша, но отсъствието на Асенсио и Актюркоглу поставя домакините пред сериозно изпитание в битката с Олимпик Лион.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Марко Асенсио

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
3
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
4
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
5
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни лидери да прекратят отношения с Техеран
6
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: Европейски футбол

Марко ван Бастен разкритикува избора на Шави: Нещо се е объркало, щом нямаме нидерландски треньор
Марко ван Бастен разкритикува избора на Шави: Нещо се е объркало, щом нямаме нидерландски треньор
Ашли Коул напусна щаба на Англия до 21 г. Ашли Коул напусна щаба на Англия до 21 г.
Чете се за: 01:57 мин.
Марко Николич: Вярвам, че сме готови за Левски Марко Николич: Вярвам, че сме готови за Левски
Чете се за: 02:15 мин.
Ювентус без Кенан Йълдъз в близко бъдеще Ювентус без Кенан Йълдъз в близко бъдеще
Чете се за: 00:47 мин.
Специална зона за феновете на Левски срещу АЕК Специална зона за феновете на Левски срещу АЕК
Чете се за: 01:45 мин.
Борнемут подписа с Микеле Ди Грегорио Борнемут подписа с Микеле Ди Грегорио
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и Варвара
Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково" Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково"
Чете се за: 01:25 мин.
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Канада отвръща на удара: Какви са контрамитата на Отава?
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Торнадо във Франция: 29 души са ранени, стихията опустощи село
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ