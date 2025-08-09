Фентъзи-светът отново на хоризонта

Фентъзи-футболът е толкова популярен, че някои хора вече следят дадени шампионати, само за да видят какво правят „техните“ играчи. Тези, които са селектирали във виртуалните си отбори и благодарение на които се надяват да съберат повече точки от приятелите си, на които после да се подиграват. Истината е, че само в английския вариант на играта, който се смята за пионер в това отношение, през миналата кампания участие взеха над 11 милиона души. Или хайде – 11 милиона акаунта, защото се предполага, че доста хора използват повече от един профил. Бизнесът се разрастна толкова много, че на Острова основните медии отделят внимание на фентъзи-играта всяка седмица в изданията си, а на официалната страница на Висшата лига човек може да бъде пренасочен към играта, която привлича още и още хора към английското първенство всяка година. У нас също съревнованието вече е доста известно.

Ето – дори ние в БНТ започнахме подкаст на тази тема, като с колегата Радостин Любомиров вече имаме един телевизионен фентъзи-сезон зад гърба си с 39 епизода на „Фентъзмагории“, като можете да гледате всеки един от тях в канала на обществената медия в YouTube и на сайта.

Същото сме ви подготвили и сега, като само след 6 дни – в петък, на 15 август, ще бъде пилотното издание на сезон 2, което ще бъде посветено на старта на сезона и първия кръг на Острова.

Удобен момент, за да ви запозная в аванс с всички нововъведения, които трябва да знаете, ако искате да сте конкурентоспособни през следващите 9 месеца. А корекциите в правилата не са малко.

Започваме от може би най-важната промяна: вече ще имаме по 2 от всеки един от жокерите. Какво имам предвид ли? Ще можете да използвате 2 пъти през сезона уайлдкард (това беше така и досега), 2 пъти троен капитан, 2 пъти bench boost и 2 пъти фрийхит. Уловката е, че можете да използвате всеки един от жокерите по веднъж до 19 кръг и веднъж от 20-ия кръг нататък. С други думи – имате по 1 от всички жокери в първата част на сезона, и по един – през втората. Ако не сте изиграли жокерите си до 19-ия кръг, те горят автоматично, а не се трансферират за втората част на първенството. Това отваря доста врати, защото е повече от ясно, че двойни кръгове няма да има през първата част от сезона и стратегиите за употребата на жокерите може да варира доста солидно. Само ще спомена, че най-запалените играчи дори съветват да използвате bench boost-а си още в първия кръг – стратегия, която не е лишена от логика, но и която далеч не е съвършена, защото не можем да знаем с абсолютна точност на кои играчи ще разчитат мениджърите в началото на шампионата. За повече съвети – ще трябва да гледате първия ни епизод в петък. И не на последно място – жокерът, който се „роди“ през миналата година – асистент-мениджър – сега вече е отстранен от играта и няма да ви трови нервите и да ви кара да се чудите кога точно да го използвате. Съжалявам, Арне Слот. Прости, Пеп Гуардиола, вие си оставате край страничната линия.

Друга изключителна важна промяна, която ще ни накара да гледаме по-сериозно вече и на централните защитници, е, че отсега нататък всеки бранител, който успее да направи 10 шпагата, изчиствания, блокирани удара или пресечени топки, ще получава автоматично по 2 точки в актива си. Няма значение кое от изброените ще направи – т.е. може да има 9 шпагата, 1 изчистване, 0 блокирани удара и 0 пресечени топки – ще получи двете си точки. Тъй като споменатите компоненти от играта са най-присъщи на централните защитници, то вече далеч не е нелогично да изберете Върджил ван Дайк, да кажем, в съставите си. Освен това – бранителите в центъра доста по-рядко бивят заменяни от своите треньори за разлика от бековете, а знаем, че най-важното в играта е да подбереш състезатели, които са на терена поне 60 минути. Идеята на организаторите е точно да накарат виртуалните мениджъри да се замислят дали не е по-рентабилно да заложат на централни бранители, а не на бекове, за които обаче асистенциите и участието в атаките е по-присъщо. Изборът става много по-сложен, съставите – доста по-разнообразни, а интригата – направо огромна. Полузащитниците и нападателите също ще могат да получават по тези 2 допълнителни точки, но разликата е, че те ще трябва да направят по 12 подобни деяния на мач, като към четирите изброени по-горе дейности, се прибавят и отнетите топки. Тук отново концепцията е да се стимулира привличането на вътрешни полузащитници като Мойсес Кайседо от Челси, които иначе никога не бихте си помислили да закупите в отборите си, защото просто никога не участват в головете или асистенциите.

Има леки корекции в начина, по който ще се определя бонусът за играчите. Нападателите ще са най-ощетени, защото вече няма да бъде достатъчно да отбележиш една дузпа и да си почти сигурен за допълнителните точки. Идеята е отново нещата да се доближават максимално до обективното отразяване на случилото се на игрището и ако някой наистина е допринесъл за каузата на отбора с точни пасове, голове или създадени положения, да бъде възнаграден справедливо от Фентъзи-боговете.

Точкуването при отбелязване на гол, асистенция, суха мрежа или спасявания за вратарите остава без промяна. Любопитното е, че заради Купата на африканските нации след 16-ия кръг всички ще получат автоматично правото на 5 безплатни трансфера, така че можете да не бъдете толкова пестеливи през първата част от сезона.

Какви ще бъдат отборите, кой ще бъде капитан и кои се очертават като най-изгодни покупки – всичко това ще обсъдим в петък, новата фентъзи-епопея започва с пълна мощ!