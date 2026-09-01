Фермерът, обвинен за отравянето на 8 лешояда, остава на свобода срещу 3000 евро

Апелативният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция от 3000 евро на 36-годишния фермер от Калофер Лальо Бичев, обвинен за отравянето на осем лешояда в Стара планина.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за противозаконно унищожаване на екземпляри от защитени видове. Според прокуратурата отровата е била поставена върху останките на животно на фермера, което е било нападнато от мечка.

Апелативният съд днес е отхвърлил жалбата на защитата, която е настоявала обвиняемият да бъде освободен без мярка за неотклонение или да му бъде определена „подписка“. Магистратите са приели обаче, че по делото има достатъчно данни за съпричастност на Бичев към престъплението.

На предходното заседание в съда бяха представени две различни версии за случилото се. Лальо Бичев заяви, че е обикалял района единствено заради изчезналите си животни и отрече да е поставял отрова.

Според прокуратурата обаче има свидетел, който е видял обвиняемия при поставянето на отровата.