БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Времето през септември: Най-високите температури ще са...
Чете се за: 02:27 мин.
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в...
Чете се за: 02:45 мин.
Два американски военни самолета са на летището в София,...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фермерът, обвинен за отравянето на 8 лешояда, остава на свобода срещу 3000 евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
международният ден лешоядите
Слушай новината

Апелативният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция от 3000 евро на 36-годишния фермер от Калофер Лальо Бичев, обвинен за отравянето на осем лешояда в Стара планина.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за противозаконно унищожаване на екземпляри от защитени видове. Според прокуратурата отровата е била поставена върху останките на животно на фермера, което е било нападнато от мечка.

Апелативният съд днес е отхвърлил жалбата на защитата, която е настоявала обвиняемият да бъде освободен без мярка за неотклонение или да му бъде определена „подписка“. Магистратите са приели обаче, че по делото има достатъчно данни за съпричастност на Бичев към престъплението.

На предходното заседание в съда бяха представени две различни версии за случилото се. Лальо Бичев заяви, че е обикалял района единствено заради изчезналите си животни и отрече да е поставял отрова.
Според прокуратурата обаче има свидетел, който е видял обвиняемия при поставянето на отровата.

#отровени лешояди #фермер #мярка за неотклонение

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3
1
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по...
Два американски военни самолета са на летището в София, министър Стоянов: "Няма риск за националната ни сигурност"
2
Два американски военни самолета са на летището в София, министър...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Труп на бебе е открито на сметището за отпадъци в село Шишманци
4
Труп на бебе е открито на сметището за отпадъци в село Шишманци
Граждани протестираха в София в подкрепа на Ива Михайлова
5
Граждани протестираха в София в подкрепа на Ива Михайлова
Регионалният министър инспектира строителството на "Лот 4" на АМ "Хемус" в Плевенско
6
Регионалният министър инспектира строителството на "Лот...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Регионални

Шофьор се блъсна в стена на магазин във Варна, жена е в болница без опасност за живота
Шофьор се блъсна в стена на магазин във Варна, жена е в болница без опасност за живота
БАБХ спря от пазара 16,3 тона грозде от Турция заради пестициди БАБХ спря от пазара 16,3 тона грозде от Турция заради пестициди
Чете се за: 00:52 мин.
Административният съд във Варна отхвърли искането за незабавно пускане на тока на жилищни сгради в “Баба Алино” Административният съд във Варна отхвърли искането за незабавно пускане на тока на жилищни сгради в “Баба Алино”
Чете се за: 01:47 мин.
Продължава доугасяването на пожара в Рила Продължава доугасяването на пожара в Рила
Чете се за: 00:55 мин.
Три благоевградски села искат да преминат административно към Община Симитли Три благоевградски села искат да преминат административно към Община Симитли
Чете се за: 02:37 мин.
Запечатват незаконните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна Запечатват незаконните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Фермерът, обвинен за отравянето на 8 лешояда, остава на свобода срещу 3000 евро Фермерът, обвинен за отравянето на 8 лешояда, остава на свобода срещу 3000 евро
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Новият крал на Норвегия Хокон VIII положи клетва пред парламента...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Два американски военни самолета са на летището в София, министър...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Протестите на превозвачите от Западните Балкани: Трябва да се...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ