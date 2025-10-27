Фермерите ще получат 0,42 лв. отстъпка от акциза за литър дизелово гориво

Фермерите ще получат отстъпка от 0,42 лв. от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2024 г. Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието и храните Георги Тахов.

Годишният бюджет на схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ е до 100 млн. лева.

Предстои да бъдат изплатени над 92 млн. лв. по схемата на над 14 000 земеделски стопани. Останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2026 година.