Фестивалът на винила събра меломани в Подгорица

В столицата на Черна гора – Подгорица, се проведе есенното издание на фестивала Vinyl Fest. В него участваха петнадесет изложители от различни балкански страни. Събитието събра меломани и колекционери на винилови плочи, за които звукът и физическата форма на музиката имат специално значение. Освен изложби на плочи и музикална литература, бяха организирани и курсове за класически диджеи – възможност за младите да се потопят в автентичната музикална култура. Фестивалът обедини музика, дизайн и носталгия в едно място за споделяне на любовта към аналоговото звучене.