БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ФИФА глоби федерациите на Норвегия и Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Причината са мачовете с Израел за световните квалификации.

фифа отне домакинството индонезия световното младежи
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Футболните федерации на Норвегия и на Италия са глобени от ФИФА заради инциденти с фенове по време на квалификационните мачове за световното първенство срещу Израел миналия месец, съобщава АП.

"И двете централи са изправени пред обвинения, свързани с освиркване на националните химни, нахлуване на зрители на игралното поле и нарушаване на "реда и сигурността" по време на мачовете", съобщиха от ФИФА.

Световната централа публикува документ с дисциплинарни прояви по време на мачовете. Мъжът, който влезе на терена по време на победата на Норвегия с 5:0 над Израел, често е прекъсвал международни футболни срещи през последните 20 години, включително на мачове от Мондиали.

Обвиненията на ФИФА не се отнасят за палестински знамена, включително някои с лозунги, показани по време на двубоите, играни в Осло и Удине. Международната федерация заяви, че италианската федерация е глобена с 12 500 швейцарски франка, а Норвегия трябва да плати 10 000 швейцарски франка.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Световна футболна централа (ФИФА) #Национален отбор на Норвегия по футбол #Национален отбор на Италия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
1
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
2
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
4
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
6
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Европейски футбол

Гатузо обяви избраниците си за последните световни квалификации на Италия
Гатузо обяви избраниците си за последните световни квалификации на Италия
Манчестър Юнайтед обра наградите за месец октомври във Висшата лига Манчестър Юнайтед обра наградите за месец октомври във Висшата лига
Чете се за: 01:12 мин.
Ваноли замества Пиоли във Фиорентина Ваноли замества Пиоли във Фиорентина
Чете се за: 00:22 мин.
Тухел повика Белингам и Фоудън за последните световни квалификации Тухел повика Белингам и Фоудън за последните световни квалификации
Чете се за: 01:40 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Барселона се завърна на "Камп Ноу" след 2 години чакане Барселона се завърна на "Камп Ноу" след 2 години чакане
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл"
НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО) Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение "Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Честит празник! 66 години БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ