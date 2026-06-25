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ФИФА обмисля ново разширяване на Световното клубно първенство

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Спорт
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Според информации на The Guardian броят на участниците в турнира може да нарасне от 32 на 48 отбора още през 2029 година

ФИФА обмисля ново разширяване на Световното клубно първенство
Снимка: БГНЕС
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ФИФА и Европейската клубна асоциация (ECA) обсъждат възможността Световното клубно първенство да бъде разширено от 32 на 48 отбора от изданието през 2029 година, съобщава британското издание The Guardian.

Идеята идва след засиления интерес към обновения формат на надпреварата и стремежа на водещите клубове да получат по-голям шанс за участие в турнира. Според публикацията редица европейски грандове са настояли за увеличаване на броя на участниците, което би довело и до по-големи приходи за клубовете.

Настоящият формат предвижда участие за победителите в Шампионската лига през съответния цикъл и за клубове с най-висок коефициент на УЕФА. Именно тези ограничения оставиха извън турнира отбори като Ливърпул, Барселона и Наполи, които по това време бяха действащи шампиони на Англия, Испания и Италия.

Разширяването до 48 отбора би увеличило броя на европейските представители и би дало възможност на повече водещи клубове да се включат в надпреварата. Според анализатори подобна промяна може да бъде особено изгодна за тимовете от Висшата лига и останалите водещи първенства на континента.

Очаква се през следващите месеци ФИФА и клубните организации да продължат разговорите по темата, преди да бъде взето окончателно решение за бъдещия формат на турнира.

#Световно клубно първенство по футбол #ФИФА

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