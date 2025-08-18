БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ФИФА обмисля организирането на световното клубно първенство на всеки 2 години и с повече отбори

Вяра Илиева
Работи се и по увеличаване на броя на отборите през 2029 г. от сегашните 32 на 48.

Снимка: БГНЕС
ФИФА обмисля организирането на световното клубно първенство на всеки две години, в сравнение със сегашните четири.

Твърди се, че разговорите се водят от юни. Барселона, Ливърпул и Манчестър Юнайтед, три клуба, които не участваха в последното издание, настояват състезанието да се провежда на всеки две години, като залогът е рекорден награден фонд. Благодарение на победата си, Челси спечели 98 милиона евро в тазгодишното издание, побеждавайки Пари Сен Жермен.

Според The Guardian се работи и по увеличаване на броя на отборите от сегашните 32 на 48 през 2029 г.

