ФИФА обяви по-дълга есенна пауза за националите отбори през сезон 2026/27

ФИФА обяви значима промяна във футболния календар, която ще влезе в сила от сезон 2026/2027. Тя основно засяга паузите за националните отбори.

В момента сме свидетели на последното прекъсване, която се провежда в началото на септември. От 2026 година паузите през септември и октомври ще бъдат обединени в един по-дълъг цикъл.

През есента на 2026 г. първата национална пауза ще продължи от 21 септември до 6 октомври. Това означава, че близо три седмици няма да има мачове на клубно ниво.

В този период националните отбори ще играят по четири срещи – вместо сегашния вариант с по два мача през септември и два през октомври.

Втората есенна пауза ще се запази през ноември – между 9 и 17, когато отново ще се изиграват по два двубоя.