ФИФПРО Европа се събра на конгрес в Прага, Мила Христова откри форума

Европейските футболни синдикати се събраха на редовното Общо събрание на ФИФПРО Европа, което тази година се провежда в Прага с участието на 36 национални организации от континента.

Форумът бе открит от Мила Христова, първи вицепрезидент на ФИФПРО Европа, президент на Асоциацията на българските футболисти и член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз.

В своето обръщение тя акцентира върху значението на солидарността между синдикатите и необходимостта гласът на професионалните футболисти да бъде все по-силно представен при вземането на решения както на европейско, така и на световно ниво.

Сред водещите теми на конгреса са развитието на женския футбол, натовареният международен календар и защитата на трудовите и социалните права на играчите. Внимание се отделя и на устойчивото развитие на синдикалните структури в условията на нарастващи изисквания към тяхната дейност.

Очаква се в рамките на заседанията да бъдат обсъдени още въпроси, свързани със здравето и безопасността на футболистите, колективното договаряне и ролята на играчите в управлението на футбола в Европа.