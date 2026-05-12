Серхио Рамос на крачка от сензационно завръщане, този път като собственик

Бившият испански национал Серхио Рамос е съвсем близо до това да направи изненадващ ход извън терена, като се включи в придобиването на родния си клуб Севиля. Според информации в испанските медии, цитирани от Ройтерс, защитникът и инвестиционната група Five Eleven Capital вече са постигнали принципно споразумение с основните акционери.

BREAKING: Sergio Ramos complete the process to buy Sevilla and become new club owner.



The deal is in place with his brother René leading the process too.



Waiting for official and formal steps with laywers before statement. pic.twitter.com/riNlO1KdVp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Сделката се оценява на около 400 милиона евро и обхваща близо 80% от акциите на клуба, като предстои тя да бъде одобрена от ръководството на Ла Лига и Испанския национален спортен съвет.

Новината идва в труден момент за Севиля, който се намира в долната част на класирането и продължава битката си за оцеляване в елита. Само преди две години андалусийци триумфираха в Лига Европа, но в последните сезони изпитват сериозни затруднения.

Рамос, световен и двукратен европейски шампион с Испания, започна кариерата си именно в Севиля, преди да се превърне в легенда на Реал Мадрид. Потенциалното му завръщане в клуба – този път като собственик – би било един от най-любопитните ходове във футбола през последните години.