Серхио Рамос на крачка от сензационно завръщане, този път като собственик

Легендата на испанския футбол води преговори за придобиване на 80% от акциите на Севиля
Бившият испански национал Серхио Рамос е съвсем близо до това да направи изненадващ ход извън терена, като се включи в придобиването на родния си клуб Севиля. Според информации в испанските медии, цитирани от Ройтерс, защитникът и инвестиционната група Five Eleven Capital вече са постигнали принципно споразумение с основните акционери.
BREAKING: Sergio Ramos complete the process to buy Sevilla and become new club owner.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026
The deal is in place with his brother René leading the process too.
Waiting for official and formal steps with laywers before statement. pic.twitter.com/riNlO1KdVp
Сделката се оценява на около 400 милиона евро и обхваща близо 80% от акциите на клуба, като предстои тя да бъде одобрена от ръководството на Ла Лига и Испанския национален спортен съвет.
Новината идва в труден момент за Севиля, който се намира в долната част на класирането и продължава битката си за оцеляване в елита. Само преди две години андалусийци триумфираха в Лига Европа, но в последните сезони изпитват сериозни затруднения.
Рамос, световен и двукратен европейски шампион с Испания, започна кариерата си именно в Севиля, преди да се превърне в легенда на Реал Мадрид. Потенциалното му завръщане в клуба – този път като собственик – би било един от най-любопитните ходове във футбола през последните години.