Жирона измъкна точка в края срещу Райо Валекано след късен гол на Стуани

Ветеранът спаси тима си с попадение в 89-ата минута за крайното 1:1 във Вайекас, след като Алемао бе извел домакините напред

Жирона измъкна точка в края срещу Райо Валекано след късен гол на Стуани
Жирона избегна болезнена загуба в битката си за оцеляване, след като стигна до равенство 1:1 при гостуването си на Райо Валекано в драматичен двубой от Ла Лига.

Първото полувреме предложи малко голови положения и по-ниско темпо, като домакините държаха повече топката, но най-чистата ситуация бе за Жирона. В края на частта Серхио Камейо имаше отличен шанс за Райо, но вратарят Пауло Гацанига се намеси решително.

След почивката мачът се отвори, а двата тима започнаха да търсят по-настойчиво попадения. В 85-ата минута Райо стигна до така желания гол - след удар на Унай Лопес топката бе отклонена от Алемао и влезе в мрежата за 1:0.

Радостта на домакините обаче бе кратка. Само четири минути по-късно ветеранът Кристиан Стуани се появи от пейката и възстанови равенството. Уругваецът засече с глава центриране от корнер и донесе ценна точка за своя тим.

В добавеното време Райо имаше шанс да стигне до победата, но Гацанига отново бе на висота и запази равенството.

Точката не е златна, но има важно значение за Жирона, който продължава да се бори за оставането си в елита. Отборът ще има ключови домакинства до края на сезона, които могат да се окажат решаващи за съдбата му.

