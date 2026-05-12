Ханзи Флик остава начело на Барселона с нов договор до 2028 година

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик ще продължи да води тима и през следващите години, след като потвърди, че е постигнато пълно споразумение за удължаване на договора му.

Новият контракт на германския специалист ще бъде валиден до лятото на 2028 година, като включва и опция за още един сезон. Настоящото споразумение на Флик с каталунците бе до 2027-а.

"Да, истина е – ще подпиша нов договор с Барселона. Много съм щастлив, защото това дава спокойствие и сигурност на отбора да продължим работата си“, заяви треньорът на пресконференция.

Флик подчерта, че решението е в интерес както на него, така и на клуба, като остави отворена възможността за допълнително удължаване в бъдеще при добри резултати.

Удължаването на договора идва след силен сезон за Барселона, която си осигури предсрочно титлата в испанската Ла Лига и води убедително в класирането три кръга преди края. Очаква се официалното потвърждение от клуба да бъде обявено в близките дни.