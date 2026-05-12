Матис Тел бе герой и грешник за Тотнъм при равенството с Лийдс

Срещата между Тотнъм и Лийдс от 36-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 1:1. Матис Тел откри резултата, но извърши нарушение, от което бе отсъдена дузпа за изравнителния гол.

Единственият точен удар на гостите през първото полувреме дойде в 21-ата минута. Антонин Кински спря на голлинията удар с глава на бившият футболист на лондончани Джо Роудън.

До края на първата част последваха два точни изстрела на сметката на столичани, но Карл Дарлоу се справи с тях.

След почивката "шпорите" заслужено откриха резултата. Матис Тел стреля извън наказателно поле и прати топката в далечния горен ъгъл.

Героят на домакините обаче се превърна в грешник 20 минути по-късно. Голмайсторът се опита да изчисти топката със задна ножица, но вместо това изрита нахлуващия в пеналтерията Итън Ампаду. След намесата на ВАР се стигна до дузпа, която Доминик Калвърт-Люин отбеляза.

В 8-ата минута на добавеното в резервата Шон Лонстаф можеше да донесе обрат за йоршърци, но Антонин Кински изби негов удар в горната греда.

Лийдс се изкачи до 14-ото място в класирането с актив от 44 точки. Тотнъм остава на 17-ата позиция в подреждането с 38 пункта.