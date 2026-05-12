БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Матис Тел бе герой и грешник за Тотнъм при равенството с Лийдс

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

"Шпорите" продължават да се борят за оцеляването си във Висшата лига.

Тотнъм Рандал Коло Муани Матис Тел
Снимка: БТА
Слушай новината

Срещата между Тотнъм и Лийдс от 36-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 1:1. Матис Тел откри резултата, но извърши нарушение, от което бе отсъдена дузпа за изравнителния гол.

Единственият точен удар на гостите през първото полувреме дойде в 21-ата минута. Антонин Кински спря на голлинията удар с глава на бившият футболист на лондончани Джо Роудън.

До края на първата част последваха два точни изстрела на сметката на столичани, но Карл Дарлоу се справи с тях.

След почивката "шпорите" заслужено откриха резултата. Матис Тел стреля извън наказателно поле и прати топката в далечния горен ъгъл.

Героят на домакините обаче се превърна в грешник 20 минути по-късно. Голмайсторът се опита да изчисти топката със задна ножица, но вместо това изрита нахлуващия в пеналтерията Итън Ампаду. След намесата на ВАР се стигна до дузпа, която Доминик Калвърт-Люин отбеляза.

В 8-ата минута на добавеното в резервата Шон Лонстаф можеше да донесе обрат за йоршърци, но Антонин Кински изби негов удар в горната греда.

Лийдс се изкачи до 14-ото място в класирането с актив от 44 точки. Тотнъм остава на 17-ата позиция в подреждането с 38 пункта.

#Матис Тел # Тотнъм #Лийдс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър през седмицата
1
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър...
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
2
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
3
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
4
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
5
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
6
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Футбол

Жирона измъкна точка в края срещу Райо Валекано след късен гол на Стуани
Жирона измъкна точка в края срещу Райо Валекано след късен гол на Стуани
Болоня шокира Наполи с победен гол в добавеното време Болоня шокира Наполи с победен гол в добавеното време
Чете се за: 01:47 мин.
Шаби Алонсо е сред основните цели на Челси Шаби Алонсо е сред основните цели на Челси
Чете се за: 01:40 мин.
Дунав Русе се завърна в елита след драматично равенство във Варна Дунав Русе се завърна в елита след драматично равенство във Варна
Чете се за: 01:22 мин.
Коко Гоф оцеля след мачбол и си уреди четвъртфинал с Мира Андреева в Рим Коко Гоф оцеля след мачбол и си уреди четвъртфинал с Мира Андреева в Рим
Чете се за: 01:57 мин.
Тодор Неделев претърпя успешна операция след тежка контузия Тодор Неделев претърпя успешна операция след тежка контузия
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
БНТ с 6 отличия за чиста журналистика БНТ с 6 отличия за чиста журналистика
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула Антон Кутев, "Прогресивна България": Ние искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Велислава Петрова, външен министър: България ще бъде активен...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
БНТ 3 е категоричният избор на българските зрители за Джиро...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ