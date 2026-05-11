Тодор Неделев претърпя успешна операция след тежка контузия

Звездата на Ботев Пловдив Тодор Неделев претърпя успешна операция, след като получи тежка контузия по време на градското дерби срещу Локомотив Пловдив, загубено с 0:2. Капитанът на „канарчетата“ е със скъсана предна кръстна връзка на коляното и ще отсъства дълго от терените.

Новината за интервенцията бе съобщена от финансовия благодетел на клуба Илиян Филипов, който разкри, че халфът е преминал операцията при един от водещите специалисти – д-р Василев.

"Днес нашият любим Тошко Неделев премина успешно операция. За мое огромно щастие го видях усмихнат, мотивиран и със същия дух, който винаги е носил в себе си“, написа Филипов в социалните мрежи. Още по-впечатляващи обаче са думите на самия Неделев, които ясно показват неговия характер и непримиримост:

"Имам още несвършена работа… Трябва да вдигна купа с любимия ми Ботев.“

От клуба подчертаха, че лидерът на отбора остава символ на отдаденост и вярност към „жълто-черните“, а цялата общност стои зад него в трудния момент.

"Това е Тодор Неделев – сърце, характер и любов към Ботев. Сигурен съм, че ще премине и през това изпитание като победител“, допълни Филипов.

Очакванията са възстановяването на национала да бъде продължително, но в Пловдив вярват, че той ще се завърне по-силен и отново ще радва феновете на стадион "Христо Ботев“.