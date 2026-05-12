Серу Гираси се готви за раздяла с Борусия Дортмунд

Нападателят на Борусия Дортмунд Серу Гираси е взел решение да напусне клуба през летния трансферен прозорец, информират германските медии. Гвинейският национал вече е уведомил ръководството за желанието си да потърси ново предизвикателство извън "Сигнал Идуна Парк“.

Въпреки че има договор с клуба до 2028 година, 30-годишният футболист не е удовлетворен от развитието на отбора под ръководството на старши треньора Нико Ковач.

Гираси се утвърди като ключова фигура за „жълто-черните“, като вкара 59 гола и добави 15 асистенции в 95 мача с екипа на тима.

Ситуацията около бъдещето му е допълнително усложнена от освобождаваща клауза в размер на 50 милиона евро, която може да бъде активирана от ограничен кръг от европейски грандове. Сред тях са Реал Мадрид, Барселона, Манчестър Сити, Ливърпул, Челси, Манчестър Юнайтед и Арсенал.

Към момента обаче няма официални оферти от тези отбори. Интерес вече са заявили Милан, Тотнъм и Фенербахче, които ще трябва да водят директни преговори с Борусия Дортмунд за евентуален трансфер.





