Филаделфия надви Бостън в НХЛ

Чете се за: 02:10 мин.
Флайърс изпревариха Ню Йорк Айлъндърс за третото място в Столичната дивизия.

Портър Мартоне отбеляза първия си гол в НХЛ при игра 5 на 3 в продължението, с което Филаделфия Флайърс постигнаха победа с 2:1 над гостуващия отбор на Бостън Брюинс.

Филаделфия се нуждаеше само от 15 секунди, за да отбележи решителния гол. Кристиан Дворак направи пас за Мартоне, чийто първи опит беше спрян от Йонас Корписало, но новобранецът– играейки едва в четвъртия си мач в кариерата си, вкара при добавката.

Дан Владар направи 18 спасявания, а Дворак отбеляза другия гол за Филаделфия, който изпревари Ню Йорк Айлъндърс за третото място в Столичната дивизия.

Брейди Ткачук отбеляза два пъти сред последните четири гола на Отава при победата над гостуващия Каролина с 6:2. Дилън Козенс, Тим Щутцле и Шейн Пинто отбелязаха гол и асистенция, а Сенаторс постигнаха така необходимия резултат, за да спечелят за втори път в последните си шест мача. Отава държи второто място за уайлд кард в Източната конференция.

Кирил Капризов отбеляза хеттрик, а Минесота Уайлд победи като гост Детройт с 5:4. След като Уайлд пропиля преднина от 4:1 в първите 15 минути на третия период, Капризов отбеляза третия си голв срещата и 43-ти за сезона, за да донесе успеха. МатБолди и Владимир Тарасенко също се разписаха.

Рикард Ракел отбеляза два пъти, а Евгений Малкин добави две асистенции, докато Питсбърг обърна Флорида с 5:2.

Уил Къйл отбеляза два гола в рамките на 2:40 минути по време на втория период с пет попадения по пътя към първия си хеттрик в кариерата, а домакинът Ню Йорк Рейнджърс се наложи над Вашингтон с 8:1.

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е задържан у нас
2
Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е...
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в Близкия изток
3
Над 3500 отменени резервации в Банско за Великден заради войната в...
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на седмицата
4
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
5
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми дискредитиране
6
Прокурор Емилия Русинова: Единствената цел е публичното ми...

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
3
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
4
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
5
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
6
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро

Националите на България по холей на лед загубиха от Киргизстан в София
Националите на България по холей на лед загубиха от Киргизстан в София
Лора Христова получи специална награда от НСА
Тервел Замфиров и Андреа Коцинова триумфираха на Държавното по сноуборд
Малена Замфирова: Най-тежкото вече е зад гърба ми, гледам напред към възстановяването
Шампионът Флорида отпадна от битката за плейофите, Бъфало сложи край на 15-годишно чакане
Деян Михайлов поведе след кратката програма на турнира в Кранево
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за внос на опасни отпадъци у нас
Ексклузивно: Италия разследва петима българи, участвали в схема за...
"Артемис II" - нова ера в Космоса: "Орион" се отдалечи на над 406 608 км от Земята
Намерено е приемно семейство за децата от Ямбол
Мъж нападна с брадва своя съседка
Операция почти като на кино: Как САЩ спасиха своя пилот от Иран?
България призова да бъде възстановено свободното корабоплаване през...
Спомен за големия Михаил Белчев
Отчитат спад на продажбите на имоти в големите градове през първото...
