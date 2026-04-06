Филаделфия надви Бостън в НХЛ

Портър Мартоне отбеляза първия си гол в НХЛ при игра 5 на 3 в продължението, с което Филаделфия Флайърс постигнаха победа с 2:1 над гостуващия отбор на Бостън Брюинс.

Филаделфия се нуждаеше само от 15 секунди, за да отбележи решителния гол. Кристиан Дворак направи пас за Мартоне, чийто първи опит беше спрян от Йонас Корписало, но новобранецът– играейки едва в четвъртия си мач в кариерата си, вкара при добавката.

Дан Владар направи 18 спасявания, а Дворак отбеляза другия гол за Филаделфия, който изпревари Ню Йорк Айлъндърс за третото място в Столичната дивизия.

Брейди Ткачук отбеляза два пъти сред последните четири гола на Отава при победата над гостуващия Каролина с 6:2. Дилън Козенс, Тим Щутцле и Шейн Пинто отбелязаха гол и асистенция, а Сенаторс постигнаха така необходимия резултат, за да спечелят за втори път в последните си шест мача. Отава държи второто място за уайлд кард в Източната конференция.

Кирил Капризов отбеляза хеттрик, а Минесота Уайлд победи като гост Детройт с 5:4. След като Уайлд пропиля преднина от 4:1 в първите 15 минути на третия период, Капризов отбеляза третия си голв срещата и 43-ти за сезона, за да донесе успеха. МатБолди и Владимир Тарасенко също се разписаха.

Рикард Ракел отбеляза два пъти, а Евгений Малкин добави две асистенции, докато Питсбърг обърна Флорида с 5:2.

Уил Къйл отбеляза два гола в рамките на 2:40 минути по време на втория период с пет попадения по пътя към първия си хеттрик в кариерата, а домакинът Ню Йорк Рейнджърс се наложи над Вашингтон с 8:1.