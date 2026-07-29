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Филип Филипов влезе в историята на световния плажен футбол

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Капитанът на националния отбор покори и Океания, стана голмайстор на първенството в Таити

Филип Филипов влезе в историята на световния плажен футбол
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Капитанът и голмайстор на националния отбор на България по плажен футбол Филип Филипов постигна исторически успех, превръщайки се в първия българин и първия европеец, играл в официални клубни първенства на всички шест континента, на които се провеждат организирани шампионати по плажен футбол.

Последната спирка в забележителната му кариера беше Френска Полинезия, където защитаваше цветовете на Green Warriors (Папеете). Българският национал направи впечатляващ сезон, в който реализира 16 гола и добави 9 асистенции, заслужавайки приза за голмайстор на финалната фаза. С основна заслуга за силното представяне на отбора той помогна на Green Warriors да спечели сребърните медали в шампионата на Таити през сезон 2026.

Постижението на Филипов обаче надхвърля индивидуалните отличия. След години, изпълнени с международни успехи и участия по целия свят, той вече е играл в клубни първенства в Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка и Океания, оформяйки своеобразен „Голям шлем“ в плажния футбол.

"За мен това беше не просто поредният трансфер, а сбъдната мечта. Да играя на всички континенти е нещо, към което се стремях дълги години. В Таити се почувствах като у дома – хората са невероятни, организацията е на изключително високо ниво, а плажният футбол е истинска религия. Щастлив съм, че оставих своя отпечатък и тук“, сподели Филипов.

Френска Полинезия заема специално място на картата на световния плажен футбол. Националният отбор на Таити е двукратен световен вицешампион, а местното първенство традиционно се счита за едно от най-силните извън Европа и Южна Америка.

Любопитна подробност е, че именно срещу Таити Филипов записва едно от най-паметните си представяния с националната фланелка. През 2013 година България побеждава островната държава с 6:5 на турнира в Умаг, като слага край на серия от 40 поредни международни мача без поражение за таитяните. Големият герой тогава е именно Филипов, който реализира хеттрик.

"Преди 13 години победихме Таити в един исторически мач. Днес съдбата ме върна тук, но вече като част от местния шампионат. Това е доказателство колко малък е светът на плажния футбол и колко красиви истории може да създаде“, добави българският национал.

С поредния си успех Филип Филипов затвърди позицията си като един от най-успешните и разпознаваеми български състезатели в плажния футбол. Независимо къде по света играе, той продължава да доказва, че българската школа има своето достойно място сред най-добрите на международната сцена.

#плажен футбол #Филип Филипов

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