Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в...
Чете се за: 02:27 мин.
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе:...
Чете се за: 04:40 мин.
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Филип Калоч: Готови сме да продължим напред в Шампионска лига

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Полузащитникът смята, че мястото на Лудогорец е сред най-добрите отбори.

Филип Калоч
Снимка: Startphoto.bg
Чешкият халф Филип Калоч заяви, че шансовете са равни преди втория мач срещу Ференцварош и също каза, че разградчани искат да спечелят още в редовното време.

Той обаче добави, че всякаква победа би била добре дошла.

"Шансовете са 50/50. Вярвам в нашите качества и се надявам да ги наклоним в наша полза. Първият мач бе 0:0 и във футбола може да стане всичко. Искаме да спечелим в редовното време, но нищо не е сигурно. И победата с дузпи си е победа. Ще играем пред хубав стадион, пред отлична публика и чакаме с нетърпение утрешния мач. Готови сме и сме тук, за да продължим напред", каза Калоч.

Полузащитникът вярва, че шампионът на България заслужава да мери сили с най-добрите.

"Всеки един от нас иска да играе в Шампионската лига, така че трябва да бием всеки съперник. Това ни е целта - да бъдем срещу най-добрите. Наша задача е да покажем на терена, че имаме място сред тях", завърши чехът.

Руи Мота: Лудогорец мисли само за победа срещу Ференцварош
Руи Мота: Лудогорец мисли само за победа срещу Ференцварош
Наставникът на Лудогорец не изключва възможността да се стигне до...
Чете се за: 02:22 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #Лудогорец

