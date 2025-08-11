Филип Калоч: Готови сме да продължим напред в Шампионска лига

Чешкият халф Филип Калоч заяви, че шансовете са равни преди втория мач срещу Ференцварош и също каза, че разградчани искат да спечелят още в редовното време.

Той обаче добави, че всякаква победа би била добре дошла.

"Шансовете са 50/50. Вярвам в нашите качества и се надявам да ги наклоним в наша полза. Първият мач бе 0:0 и във футбола може да стане всичко. Искаме да спечелим в редовното време, но нищо не е сигурно. И победата с дузпи си е победа. Ще играем пред хубав стадион, пред отлична публика и чакаме с нетърпение утрешния мач. Готови сме и сме тук, за да продължим напред", каза Калоч.

Полузащитникът вярва, че шампионът на България заслужава да мери сили с най-добрите.

"Всеки един от нас иска да играе в Шампионската лига, така че трябва да бием всеки съперник. Това ни е целта - да бъдем срещу най-добрите. Наша задача е да покажем на терена, че имаме място сред тях", завърши чехът.